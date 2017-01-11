به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه از اقدامات دولت باراک اوباما که روزهای آخر خود را سپری می کند، به شدت انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: رئیس جمهور اوباما طی روزهای معدود باقی مانده از ریاست جمهوری خود، تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد که برای جهان ویران کننده خواهند بود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین گفت: هر روز اخباری را مبنی بر اقدام واشنگتن در اعمال تحریم های جدید بر روسیه می‌خوانم و می‌شنوم. علاوه بر این، خبرهای بسیاری مبنی بر تجهیز گروه‌های مسلح مستقر در سوریه به سامانه پدافند هوایی توسط آمریکا به گوش می رسد.

وی در همین راستا ادامه داد: چنین اقداماتی از سوی ایالات متحده آمریکا کاملا بی فایده بوده و آسیب های جدی به سیاست خارجی این کشور وارد کرده است.