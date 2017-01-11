۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۰

از سوی مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛

مراسم یادبود مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در قم برگزار می شود

مراسم یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، مجلس ختم و بزرگداشت آن مرحوم از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه در این شهر برگزار می شود.

در اطلاعیه ای که به این منظور صادر شده آمده است:

(انا لله و انا الیه راجعون)

«اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدها شیء»

با عرض تسلیت به مناسبت درگذشت یار دیرین امام، انقلاب و رهبری، مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی(ره) رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری که در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در میدان های گوناگون، نقش سرنوشت سازی در تحکیم مبانی اسلام، ارکان نظام، ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب «مدظله العالی» ایفاء نموده و در مدیریت های عالی نظام و در خدمت به مردم عزیز آثار ماندگاری از خود بجای گذاشت.

بدین وسیله به اطلاع می رساند مراسم بزرگداشت آن مجاهد نستوه روز پنج شنبه 1395/10/23 بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار می شود.

شرکت علمای اعلام، طلاب و فضلای حوزه های علمیه و عموم مردم ولایتمدار، تعظیم شعائر و تجلیل از مقام شامخ آن روحانی مبارز خواهد بود.

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه های علمیه

