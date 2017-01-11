احتمال بازی کردن سه بازیکن تراکتورسازی ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان امیر قلعه نویی فردا یک دیدار حساس پیش رو دارند و می‌بایست در ورزشگا غدیر اهواز به میهمانی تیمی بروند که قرار است از عنوان قهرمانی فصل گذشته‌اش دفاع کند و شواهد نشان می‌دهد که سرخ پوشان تبریزی کار سختی برای جمع آوری امتیازات کامل این بازی دارند.

تراکتورسازی که امید عالیشاه و احمد نوراللهی را در نیم فصل دوم از تیم پرسپولیس گرفت تا امیدوار به پر کردن خلاء سروش رفیعی باشد، برای دیدار هفته شانزدهم خود شانس کمی برای استفاده از سه بازیکن نسبتا اصلی‌اش دارد.

در حالی که جاسم کرار هافبک عراقی این تیم به دلیل چند روز غیبت در تمرینات علیرغم این که در اردوی سرخ‌ها در اهواز حضور دارد، اما احتمال استفاده از او در ترکیب اصلی این تیم بسیار کم است. ضمن این که لوسیانو ادینهو مهاجم برزیلی و شهرام گودرزی مهاجم سرعتی این تیم نیز کماکان درگیر مصدومیت هستند و این دو بازیکن هم شانس بسیار کمی برای به میدان رفتن در اهواز دارند.