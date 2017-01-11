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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

سردار پاکپور در جمع خبرنگاران:

شجاعت شهید کاظمی زبانزد فرماندهان و نیروهای مسلح بود

شجاعت شهید کاظمی زبانزد فرماندهان و نیروهای مسلح بود

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: شهید کاظمی زمانی که فرمانده لشکر ۸ نجف بود و هم بعد از جنگ، شجاعتش زبانزد همه فرماندهان و نیروهای مسلح بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه یادواره شهدای عرفه در جمع خبرنگاران، یاد شهدای عرفه بویژه شهید کاظمی را گرامی داشت و تصریح کرد: مهمترین خصوصیت شهید کاظمی درایت و هوشمندی ایشان در فرماندهی نیروهای تحت امرشان بود.

وی افزود: شهید کاظمی هم در دوران دفاع مقدس زمانی که فرمانده لشکر هشت نجف بود و هم در مقاطعی که در بعد از جنگ در قرار گاه حمزه سید الشهدا و هم در نیروی هوایی و نیروی زمینی فرمانده بودند، شجاعت او زبان زد همه فرماندهان و نیروهای مسلح بود و مهمترین ویژگی شهید کاظمی درایت و هوشمندی ایشان در دوران فرماندهی بود.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان با اشاره به مقام والای شهیدان اظهار داشت: مهمترین آرزو بنده عاقبت بخیری و پیوستن به شهداست و از خدا تقاضا داریم تا ما را نیز به جمع شهدا اضافه کند.

کد مطلب 3874222

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