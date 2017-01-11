اجرای طرح «تکاپو» راه حل مشکلات اشتغال فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل استانداری فارس، شاپور رستمی در جلسه کارگروه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان گفت: با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که استان فارس در زمینه گردشگری دارد تهیه اطلس باستان شناسی ضرورت دارد لذا لازم است از تمام امکانات و ابزارهای در دسترس دستگاههای اجرایی در حصول نتیجه این طرح استفاده مطلوب شود.

وی استفاده از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی و ظرفیت سازمان تشکلهای مردم نهاد (NGO) را در جهت مطلوبیت و مدیریت مناسب این پروژه اثرگذار و حائز اهمیت دانست.

معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس در ادامه در خصوص توسعه گردشگری طبیعی در منطقه آبشار مارگون و تنگه بستانک، گفت: از ابتدای امسال مدیریت واحد و منسجمی با محوریت اداره کل محیط زیست در زمینه توسعه این جاذبه های گردشگری انجام شده و مقرر گردید بخش خصوصی با رعایت ضوابط و چارچوب های قانونی و شرایط مورد نظر نهاد های اجرایی مرتبط سرمایه گذاری کند.

رستمی در مورد طرح توسعه اشتغال و کسب و کار پایدار نیز گفت: این طرح که به اصطلاح طرح تکاپو نامیده می شود، با همکاری وزارت کار و سازمان توسعه ای یونید و با هدف رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال و تمرکز بر مشاغل خرد و کوچک با توجه به مزیت های هر استان به اشتغال پایدار بر اساس اولویت های هر منطقه می پردازد.

معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس گفت: باید وفاق و همکاری بین همه دستگاههای اجرایی در جهت توسعه مطلوب گردشگری با نگاه به قابلیت های استان بیش از پیش توسعه یابد چرا که معتقدیم به دلیل بحران خشکسالی و کم آبی و سایر معضلات جامعه، تنها راه برون رفت از این مسائل صنعت گردشگری است.



رستمی در پایان از گردهمایی راهنمایان گردشگری ۴۵ کشور در شیراز خبر داد و اظهار داشت: این همایش با حضور ۳۰۰ راهنمای گردشگری از ۴۵ کشور روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن در شیراز برگزار می شود.

معاون گردشگری و امور زائرین استانداری فارس افزود: برگزاری این همایش باعث ارتقای موقعیت و جایگاه گردشگری فارس در سطح بین المللی خواهد بود.