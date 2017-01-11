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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

سردار حاجی‌زاده:

امنیت ایران اسلامی در منطقه بی‌نظیر است

امنیت ایران اسلامی در منطقه بی‌نظیر است

فرمانده نیروی هوافضای سپاه، امنیت ایران اسلامی در منطقه را بی‌نظیر توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران صبح امروز طی سخنانی در یادواره شهدای عرفه گفت: کشور اسلامی ما امنیت بی نظیری در منطقه دارد و این امنیت یک شبه حاصل نشده بلکه حاصل تلاش بلند مدت تعداد زیادی از فرماندهان و شهداست. شهید کاظمی و یارانش تلاش های بسیاری را در ایجاد امنیت در کشور انجام دادند و ما امروز نتیجه تلاش های آنها را مشاهده می کنیم.

وی ادامه داد: شهید کاظمی یکی از کسانی بود که هم در دوران دفاع مقدس موثر بود و هم در امنیت امروز که حاصل تلاش های این شهید عزیز و یارانش است تاثیر به سزایی داشت.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه تصریح کرد: این امنیت به واسطه تبعیت و پیروی از ولایت و اجرای فرامین و دستورات رهبر معظم انقلاب حاصل شده است. ما شاهد بودیم که شهید کاظمی چکونه فرامین رهبری را اجرا می کرد و امروز مردم بزرگ باید قدر شناس این شهیدان باشند چرا که هرچه امروز داریم بویژه مسئله امنیت حاصل تلاش این عزیزان است.

سردار حاجی‌زاده همچنین اظهار داشت: ما همیشه از خدا خواستیم که مرگ ما را شهادت قرار بدهد و از زمینه سازان ظهور حضرت حجت (عج) باشیم و بتوانیم برای اسلام و ملت ایران خدمت کنیم و امیدواریم به آرزوی خود که همان به شهادت رسیدن در راه خدا است برسیم.

کد مطلب 3874231

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