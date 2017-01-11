به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران صبح امروز طی سخنانی در یادواره شهدای عرفه گفت: کشور اسلامی ما امنیت بی نظیری در منطقه دارد و این امنیت یک شبه حاصل نشده بلکه حاصل تلاش بلند مدت تعداد زیادی از فرماندهان و شهداست. شهید کاظمی و یارانش تلاش های بسیاری را در ایجاد امنیت در کشور انجام دادند و ما امروز نتیجه تلاش های آنها را مشاهده می کنیم.

وی ادامه داد: شهید کاظمی یکی از کسانی بود که هم در دوران دفاع مقدس موثر بود و هم در امنیت امروز که حاصل تلاش های این شهید عزیز و یارانش است تاثیر به سزایی داشت.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه تصریح کرد: این امنیت به واسطه تبعیت و پیروی از ولایت و اجرای فرامین و دستورات رهبر معظم انقلاب حاصل شده است. ما شاهد بودیم که شهید کاظمی چکونه فرامین رهبری را اجرا می کرد و امروز مردم بزرگ باید قدر شناس این شهیدان باشند چرا که هرچه امروز داریم بویژه مسئله امنیت حاصل تلاش این عزیزان است.

سردار حاجی‌زاده همچنین اظهار داشت: ما همیشه از خدا خواستیم که مرگ ما را شهادت قرار بدهد و از زمینه سازان ظهور حضرت حجت (عج) باشیم و بتوانیم برای اسلام و ملت ایران خدمت کنیم و امیدواریم به آرزوی خود که همان به شهادت رسیدن در راه خدا است برسیم.