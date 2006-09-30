به گزارش خبرگزاري مهر، اسدي با اشاره به اينكه قصد دارد "فرود در غربت" را به دومين جشنواره فيلم پليس برساند گفت: "با توجه به اينكه فيلم با مشاركت نيروي انتظامي توليد مي شود و مضموني پليسي دارد، تلاش مي كنيم توليد اين فيلم را براي حضور در جشنواره فيلم پليس به پايان برسانيم."
وي ادامه داد: "تاكنون 50 درصد فيلمبرداري "فرود در غربت" به پايان رسيده و فيلمبرداري آن تا دو هفته ديگر به پايان مي رسد. لوكيشن هاي فيلم هم در تهران بوده و گروه توليد هم اكنون در لوكيشن اصلي فيلم در بيمارستان بيماري هاي خاص مستقر شده اند."
بازيگراني چون پژمان بازغي، مجيد مشيري، نازنين فراهاني، امير آقاميري، سيما لولايي و جمشيد هاشم پور در اين فيلم به ايفاي نقش مي پردازند و در خلاصه داستان آن آمده: فرود به خاطر اينكه كار خود را رها كرده و فرشته را از خودكشي نجات داده، از كار بركنار شده و در نيمه شبي كودكي شش ساله را پشت منزل خود مي بيند. او پس از خواندن نامه و ديدن مداركي درمي يابد كودك فرزند خود اوست ...
عوامل توليد فيلم سينمايي "فرود درغربت" عبارتند از نويسنده و كارگردان: سعيد اسدي، تهيه كننده و مجري طرح: افشين صادقي، مدير فيلمبرداري: مصطفي كشفي، برنامه ريز و دستيار اول كارگردان: حسين خضوعي، طراح گريم: مهري شيرازي، صدابردار: كريم كاشاني، طراح صحنه و لباس: حسن روحپروري، تدوين: محمد راوندي، جلوه هاي ويژه: عظيم محمدي، مشاور تهيه كننده: جواد نوروزبيگي، عكاس: حمزه اوليازاده، مدير روابط عمومي: مسعود نجفي، محصول بهران فيلم با مشاركت مركز سينمايي ناجا.
اين فيلم پليسي اجتماعي بعد از فيلم هاي "سيب سرخ حوا"، "عشق گمشده" ، "آواز قو" و "مرد ايروني" پنجمين ساخته بلند سعيد اسدي در ايران است كه كليه صحنه هاي آن در تهران فيلمبرداري خواهد شد.
فيلمبرداري فيلم سينمايي "فرود در غربت" به كارگرداني سعيد اسدي با بازي جمشيد هاشمپور و پژمان بازغي براي حضور در جشنواره فيلم پليس دو هفته ديگر به پايان ميرسد.
کد مطلب 387424
نظر شما