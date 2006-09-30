به گزارش خبرگزاري مهر، اسدي با اشاره به اينكه قصد دارد "فرود در غربت" را به دومين جشنواره فيلم پليس برساند گفت: "با توجه به اينكه فيلم با مشاركت نيروي انتظامي توليد مي شود و مضموني پليسي دارد، تلاش مي كنيم توليد اين فيلم را براي حضور در جشنواره فيلم پليس به پايان برسانيم."



وي ادامه داد: "تاكنون 50 درصد فيلمبرداري "فرود در غربت" به پايان رسيده و فيلمبرداري آن تا دو هفته ديگر به پايان مي رسد. لوكيشن هاي فيلم هم در تهران بوده و گروه توليد هم اكنون در لوكيشن اصلي فيلم در بيمارستان بيماري هاي خاص مستقر شده اند."



بازيگراني چون پژمان بازغي، مجيد مشيري، نازنين فراهاني، امير آقاميري، سيما لولايي و جمشيد هاشم پور در اين فيلم به ايفاي نقش مي پردازند و در خلاصه داستان آن آمده: فرود به خاطر اينكه كار خود را رها كرده و فرشته را از خودكشي نجات داده، از كار بركنار شده و در نيمه شبي كودكي شش ساله را پشت منزل خود مي بيند. او پس از خواندن نامه و ديدن مداركي درمي يابد كودك فرزند خود اوست ...



عوامل توليد فيلم سينمايي "فرود درغربت" عبارتند از نويسنده و كارگردان: سعيد اسدي، تهيه كننده و مجري طرح: افشين صادقي، مدير فيلمبرداري: مصطفي كشفي، برنامه ريز و دستيار اول كارگردان: حسين خضوعي، طراح گريم: مهري شيرازي، صدابردار: كريم كاشاني، طراح صحنه و لباس: حسن روحپروري، تدوين: محمد راوندي، جلوه هاي ويژه: عظيم محمدي، مشاور تهيه كننده: جواد نوروزبيگي، عكاس: حمزه اوليازاده، مدير روابط عمومي: مسعود نجفي، محصول بهران فيلم با مشاركت مركز سينمايي ناجا.



اين فيلم پليسي اجتماعي بعد از فيلم هاي "سيب سرخ حوا"، "عشق گمشده" ، "آواز قو" و "مرد ايروني" پنجمين ساخته بلند سعيد اسدي در ايران است كه كليه صحنه هاي آن در تهران فيلمبرداري خواهد شد.

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