آیت الله هاشمی رفسنجانی یک الگوی مدیریتی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی ظهر چهارشنبه در جمع مدیران و رؤسای آموزش و پرورش مناطق استان با اشاره به ارتحال ملکوتی آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک الگوی مدیریتی بود و باید در برنامه هایمان از سیره و روش ایشان الگوبرداری کنیم.

وی افزود: اگر قرار باشد برای مدیران حکومتی و نظام الگویی داشته باشیم، ایشان الگویی صادق، صالح و خستگی ناپذیر بودند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: یکی از خصیصه های بارز ایشان پرکاری و فعال بودن و صبور بودن ایشان بود که همواره مورد نظر مقام معظم رهبری بود.

وی اضافه کرد: ابتکار عمل و شجاعت آیت الله هاشمی زبان زد خاص و عام بود، این ها سیره مدیریتی است وکسانی که می خواهند در نظام جمهوری اسلامی کار کنند باید مد نظر داشته باشند.

قاسمی خاطر نشان کرد: ایشان در مدیریت اخلاق و کار بسیار حلیم و علیم بودند، با اخلاص بودند و کارشان برای خدا بود و اهل ریا نبودند، اگر می خواهیم یاد و نام ایشان را گرامی بداریم باید راهش را ادامه دهیم.