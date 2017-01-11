به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تسویه بخشی از بدهیهای دولت به طلبکاران غیردولتی و تداوم جریان پرداختهای خزانهداری کل کشور، اسناد خزانه اسلامی کوتاهمدت مرحله اول را با نماد «سخا۱» منتشر کرد که در فرابورس ایران پذیرش شد.
پس از پذیرش این اسناد خزانه اسلامی کوتاهمدت، فرایند ارسال مدارک و مستندات مربوط به معرفی پیمانکارانی که «سخا۱» به آنها تخصیص یافته بود از سوی دستگاههای اجرایی به فرابورس ایران آغاز شد و بررسی کارشناسی مدارک ارسالی بهمنظور انجام فرایند سپرده شدن مبالغ تخصیص یافته در حساب پیمانکاران صورت گرفت.
با توجه به زمان اندک تا سررسید این اسناد خزانه، آن دسته از دستگاههایی که در زمان مناسب اطلاعات لازم را به فرابورس ارسال کردند و در صورت وجود برخی نواقص احتمالی در پرونده اصلاحات مقتضی را به موقع انجام دادند فرایند سپرده شدن مبالغ تخصیص یافته به حساب آنها با موفقیت صورت گرفت.
به این ترتیب روز یکشنبه نوزدهم دی ماه در سررسید «سخا۱» شاهد پرداخت مبالغ اسمی به حساب این دسته از پیمانکاران بودیم.
در این میان اما دستگاههایی که مدارک و پروندههای ارسالی پیمانکاران از سوی آنها با نواقصی همراه یا با تاخیر به فرابورس ایران ارسال شده به دلیل سپرده نشدن مبالغ تخصیص یافته، این مبالغ توسط خزانهداری کل کشور در وجه حساب دستگاه اجرایی ذیربط کارسازی شده است. از این رو پیمانکاران و سایر ذینفعان برای دریافت طلب خود باید به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه کنند.
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