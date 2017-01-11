قاتل مرد ۴۰ ساله در جهرم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالعظیم انصاری گفت: ماموران انتظامی بخش کردیان شهرستان جهرم هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو کامیون خاور که در محور روستایی هرموج با چراغ روشن متوقف شده بود، مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران در بررسی های اولیه از داخل این خودرو متوجه شدند، راننده خودرو از نواحی سر و صورت مورد ضرب و جرح و به شدت مصدوم شده که سریعاً توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم ادامه داد: ماموران با حضور در بیمارستان از مصدوم تحقیق و هویت ضارب را شناسایی کردند که بلافاصله دستگیر شد.

سرهنگ انصاری تصریح کرد: این مصدوم ۴۰ ساله بر اثر شدت جراحات وارده پس از چند روز در بیمارستان جان خود را از دست داد و تحقیقات جنایی در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی بیان داشت: متهم دستگیر شده در بازجویی های صورت گرفته لب به اعتراف گشود و اظهار داشت که وی با مقتول از قبل اختلاف داشته که در نهایت در روز حادثه پس از مشاجره لفظی، او را با ضربات چوب دستی به قتل رسانده است.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد، خاطر نشان کرد: افرادی که در نزاع های فردی و جمعی شرکت می کنند، اگر از عواقب کار خود آگاه بودند، قطعاً مرتکب چنین جرم نمی شدند، لذا نقش دستگاه های آموزشی در این میان بیشتر مورد توجه است و می بایست مهارت کنترل خشم را در جامعه نهادینه کنند تا کمتر شاهد درگیری هایی از این دست باشیم.