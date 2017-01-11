به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم پیش از ظهر چهارشنبه و با حضور آیت‌الله احمدی‌شاهرودی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله ملک‌حسینی نماینده ولی فقیه و نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان، حریرچی معاون وزیر بهداشت، استاندار استان، امام جمعه یاسوج، مسئولین ومدیران استانی و مسؤولان نظامی و انتظامی برگزار شد.

در این مراسم اقشار مختلف مردم در مصلای شهر یاسوج حضور یافته و در فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی به سوگ نشستند.

مردم یاسوج از مناطق مختلف شهری و روستایی برای شرکت در این مراسم در مصلای شهر یاسوج حضور یافتند.

نماینده مردم اهواز در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با بیان اینکه صحبت کردن درباره هاشمی رفسنجانی سخت است، گفت: رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام شخصیتی چندین جانبه داشت، چرا که وی هم یک روحانی فاضل، فقیدی مجتهد و خدمتگزار و مبارزی انقلابی و هم سیاستمداری تمام عیار و قوی بود.

آیت‌الله محمدحسین احمدی‌شاهرودی افزود: آیت‌الله هاشمی مفسری بزرگ، خطیبی توانا و جامعه‌شناسی دلسوز بود و وقتی که از بهرمان کرمان به قم آمد، در محضر آیت‌الله بروجردی، حضرت امام خمینی(ره)، علامه طباطبایی و سایر علمای قم دروس فقه، اصول، تفسیر و ... را آموخت و هنگامی که همراه امام راحل در سال ۴۱ وارد میدان مبارزه شد و در دورانی که در زندان‌های رژیم پهلوی شکنجه شد در همه این سال‌ها هاشمی رفسنجانی جان و مال خود را در طبق اخلاص و در راه نهضت و انقلابیون گذاشت.