کتاب «گالری کهن الگوها» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «گالری کهن الگوها» فهرست مفصلی از کهن الگوهای مهم زندگی به همراه شرح مختصر هر کدام، تجلی مثبت و منفی هر یک، و نیز نمونه‌های آن‌ها در حوزه فیلم و داستان است. خانم کارولین میس، نویسنده و سخنران برجسته، با بینش مبتنی بر روانشناسی یونگی، در «گالری کهن الگوها» متنی جالب و جذاب را برای ورود به دنیای کهن الگوها به خواننده مشتاق عرضه می‌کند.

کارولین میس متولد ۱۹۵۲ شیکاگوی آمریکا است. وی زندگی حرفه‌ای خود را از ۱۹۸۲ آغاز و تاکنون کتاب‌های زیادی نوشته و در برنامه‌های رادیویی متعددی شرکت کرده است. نیویورک تایمز شش کتاب پرفروش او را اینگونه معرفی می‌کند: آناتومی روح (۱۹۹۶)، چرا مردم شفا نمی‌یابند و چگونه می‌توانند (۱۹۹۸)، قرارداد مقدس (۲۰۰۲)، اعمال نامرئی قدرت (۲۰۰۴)، ورود به قلعه (۲۰۰۷)، و سرپیچی از جاذبه (۲۰۰۹). او تازه‌ترین کتاب خود، گالری کهن الگوها را در سال ۲۰۱۳ منتشر کرد. او خودش را به عنوان پزشک بصری و عارف توصیف می‌کند.

کارولین میس در برنامه تلویزیونی اپرا وینفری چندین بار حضور یافته و در سال ۲۰۰۱ نیز به میزبانی برنامه‌ی تلویزیونی اکسیژن با عنوان سفر با کارولین میس (شبکه تلویزیونی اینترنتی متعلق به اپرا وینفری)، به بررسی موانع معنوی و روانی در زندگی افراد پرداخت. همچنین ویژه برنامه‌های تلویزیونی با عنوان «سه سطح از قدرت و نحوه‌ی استفاده از آنها» و «چرا مردم شفا نمی‌یابند و چگونه می‌توانند» را انجام داده است.

«گالری کهن الگوها» با ترجمه سیمین موحد در ۱۷۲ صفحه، به قیمت ۱۲ هزار تومان از سوی نشر هیرمند منتشر شده است.