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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹

کتاب «گالری کهن الگوها» منتشر شد

کتاب «گالری کهن الگوها» منتشر شد

کتاب «گالری کهن الگوها»، نوشته کارولین میس، از سری کتاب‌های ایگوِ (روانشناسی تحلیلی) نشر هیرمند، راهی بازارکتاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «گالری کهن الگوها» فهرست مفصلی از کهن الگوهای مهم زندگی به همراه شرح مختصر هر کدام، تجلی مثبت و منفی هر یک، و نیز نمونه‌های آن‌ها در حوزه فیلم و داستان است. خانم کارولین میس، نویسنده و سخنران برجسته، با بینش مبتنی بر روانشناسی یونگی، در «گالری کهن الگوها» متنی جالب و جذاب را برای ورود به دنیای کهن الگوها به خواننده مشتاق عرضه می‌کند.

کارولین میس متولد ۱۹۵۲ شیکاگوی آمریکا است. وی زندگی حرفه‌ای خود را از ۱۹۸۲ آغاز و تاکنون کتاب‌های زیادی نوشته و در برنامه‌های رادیویی متعددی شرکت کرده است. نیویورک تایمز شش کتاب پرفروش او را اینگونه معرفی می‌کند: آناتومی روح (۱۹۹۶)، چرا مردم شفا نمی‌یابند و چگونه می‌توانند (۱۹۹۸)، قرارداد مقدس (۲۰۰۲)، اعمال نامرئی قدرت (۲۰۰۴)، ورود به قلعه (۲۰۰۷)، و سرپیچی از جاذبه (۲۰۰۹). او تازه‌ترین کتاب خود، گالری کهن الگوها را در سال ۲۰۱۳ منتشر کرد. او خودش را به عنوان پزشک بصری و عارف توصیف می‌کند.

کارولین میس در برنامه تلویزیونی اپرا وینفری چندین بار حضور یافته و در سال ۲۰۰۱ نیز به میزبانی برنامه‌ی تلویزیونی اکسیژن با عنوان سفر با کارولین میس (شبکه تلویزیونی اینترنتی متعلق به اپرا وینفری)، به بررسی موانع معنوی و روانی در زندگی افراد پرداخت. همچنین ویژه برنامه‌های تلویزیونی با عنوان «سه سطح از قدرت و نحوه‌ی استفاده از آنها» و «چرا مردم شفا نمی‌یابند و چگونه می‌توانند» را انجام داده است.

«گالری کهن الگوها» با ترجمه سیمین موحد در ۱۷۲ صفحه، به قیمت ۱۲ هزار تومان از سوی نشر هیرمند منتشر شده است.

کد مطلب 3874321

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