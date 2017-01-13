کتاب «گالری کهن الگوها» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «گالری کهن الگوها» فهرست مفصلی از کهن الگوهای مهم زندگی به همراه شرح مختصر هر کدام، تجلی مثبت و منفی هر یک، و نیز نمونههای آنها در حوزه فیلم و داستان است. خانم کارولین میس، نویسنده و سخنران برجسته، با بینش مبتنی بر روانشناسی یونگی، در «گالری کهن الگوها» متنی جالب و جذاب را برای ورود به دنیای کهن الگوها به خواننده مشتاق عرضه میکند.
کارولین میس متولد ۱۹۵۲ شیکاگوی آمریکا است. وی زندگی حرفهای خود را از ۱۹۸۲ آغاز و تاکنون کتابهای زیادی نوشته و در برنامههای رادیویی متعددی شرکت کرده است. نیویورک تایمز شش کتاب پرفروش او را اینگونه معرفی میکند: آناتومی روح (۱۹۹۶)، چرا مردم شفا نمییابند و چگونه میتوانند (۱۹۹۸)، قرارداد مقدس (۲۰۰۲)، اعمال نامرئی قدرت (۲۰۰۴)، ورود به قلعه (۲۰۰۷)، و سرپیچی از جاذبه (۲۰۰۹). او تازهترین کتاب خود، گالری کهن الگوها را در سال ۲۰۱۳ منتشر کرد. او خودش را به عنوان پزشک بصری و عارف توصیف میکند.
کارولین میس در برنامه تلویزیونی اپرا وینفری چندین بار حضور یافته و در سال ۲۰۰۱ نیز به میزبانی برنامهی تلویزیونی اکسیژن با عنوان سفر با کارولین میس (شبکه تلویزیونی اینترنتی متعلق به اپرا وینفری)، به بررسی موانع معنوی و روانی در زندگی افراد پرداخت. همچنین ویژه برنامههای تلویزیونی با عنوان «سه سطح از قدرت و نحوهی استفاده از آنها» و «چرا مردم شفا نمییابند و چگونه میتوانند» را انجام داده است.
«گالری کهن الگوها» با ترجمه سیمین موحد در ۱۷۲ صفحه، به قیمت ۱۲ هزار تومان از سوی نشر هیرمند منتشر شده است.
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