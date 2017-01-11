آیت الله هاشمی رفسنجانی دارای قدرت صبر و تحمل بالایی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر چهارشنبه در مراسم ارتحال آیت الله رفسنجانی در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد اظهار داشت: پروردگار جهانیان با آیات و پیام های متعدد یک چیز را به انسان یادآوری کرده آن هم اینکه حاکم فقط خداست.

وی گفت: هیچ کس نمی‌تواند از جناب خود حکمی را اعمال کند، انسان نباید از هوای نفسانی خود پیروی کند و همواره باید دین خدا را پیشه راه خود قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید احکام خدا را جدی بگیریم و از کسانی که در برابر مسلمانان و رهنمودهای پیامبر ایستادند مقابله کنیم و به آنها دل نبندیم چراکه اینها دست به دست هم می‌دهند تا سد راه احکام خدا شوند و اگر کسی از اینها پیروی کند ظالم خواهد شد و باید در زندگی خود از خدا و فرامین او پیروی کنیم.

حجت الاسلام نکونام تصریح کرد: باید تمام دغدغه یک مسلمان این باشد که مبادا از ولی فقیه و ولی امر فاصله بگیریم و همچنین ویژگی جامعه ایمانی از رنگی به رنگ دیگر تغییر نمی‌کند.

وی با اشاره به ویژگی های آیت الله هاشمی رفسنجانی، تاکید کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی همیشه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران سختی و رنج ها کشیدند و اجازه ندادند به نظام توسط افراد خائن خدشه ای وارد شود.

وی افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی اعتقاد به ولایت داشت و معتقد بود که این جامعه یک جامعه ولایی است و همچنین قدرت صبر و تحمل بالایی در امور داشت و انتقاد پذیر و تسلط کامل در تحقق اهداف نظام داشت.

وی تاکید کرد: استان چهارمحال و بختیاری به شدت نیازمند یک وحدت همدلی و یکپارچگی است و باید انتقادات را دلسوزانه و با احترام بیان کنیم، نباید رودرروی یکدیگر بایستیم و برای هم خط و نشان بکشیم و باید برای رسیدن به اهداف و شکست دشمن دستانمان یکی شود.