نمی توان هاشمی را دوست داشت اما استکبار ستیز نبود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا مدنی ظهر چهارشنبه درمراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در محل مسجد جامع و مصلی گناباد اظهار کرد: یکی از روش های تربیتی اهل بیت(ع) سخن گفتن با مردم و ترسیم اهداف و مطالبات خود از مردم با زبان دعا است.

وی افزود: دعا از یک سو گفت وگو با خدای متعال است ، اما از سوی دیگر زبان دعا ترسیم نقشه راه برای فرد، جامعه و اجتماع است.

مدنی با اشاره به دعاهای مقام معظم رهبری در نماز بر پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: نائب امام عصر ارواحنا فداه پرورش یافته مکتب اهل بیت است و دعاهای ایشان دارای پیام هایی می تواند باشد که به دلایل متعدد نمی توان آنها را با زبان خطابه و نوشتار بیان نمود.

مدیر حوزه علمیه امام رضا (ع) گناباد بیان کرد: رهبری حکیم و فرزانه انقلاب بعد از تکبیر چهارم حقایقی را با زبان دعا بیان فرمودند که تامل در آنها می تواند جامعه ما را در پیمودن راه امام و شهدا کمک و یاری کند.

وی سپس به بیان سه فراز از دعاهای معظم له پرداخت که عبارت بود از الهم احشره مع المجاهدین و الهم احشره مع المنفقین فی سبیلک که به معنی پروردگارا هاشمی را با مجاهدین و انفاق کنندگان در راه خودت محشور بفرما.

رضا مدنی در ادامه تشریح دعای رهبری خاطرنشان کرد: اگرچه این دعا و خواسته از خدای متعال است اما این دعا در بردارنده پیام ها و مطالباتی برای ما و هشدارهایی برای دشمنان انقلاب است.

وی در خصوص پیام دعاهای رهبری بیان داشت: اولین پیام این دعا برای دشمنان و بدخواهان انقلاب این است که نام و یاد و راه هاشمی در جمع دوستداران نظام باقی خواهد ماند و خناسان و بدخواهان نمی توانند با اظهار علاقه دروغین به هاشمی او را از جمع مومنان جدا کنند.

ملت ایران با زیرکی تمام نخواهد گذاشت که دشمنان نام هاشمی را ببرند

مدیر حوزه علمیه امام رضا(ع) گناباد گفت: دشمنان بدانند که ملت ایران با دوستی هاشمی اجازه نخواهد داد دشمن با تظاهر به دوستی به اهداف پلید خود دست یابد.

مدنی خطاب به دشمنان انقلاب و اسلام بیان داشت: دشمنان بدانند نمی توانند هاشمی را دوست داشته باشند اما نسبت به اهداف بلند او از جمله استکبار ستیزی و حمایت از نهضت های آزادی بخش تنفر داشته باشند و شعار نه غزه ، نه لبنان جانم فدای ایران را سر بدهند.

وی ادامه داد: دنیای استکبار و زور و تزویر بداند و بفهمد که ملت ایران با زیرکی تمام نخواهد گذاشت که آنها نام هاشمی را ببرند اما شخصیت محبوب هاشمی و و مراد و رهبر او را مورد ستم و جفا قرار دهند.

مدنی گفت: هاشمی تا زنده بود در مقابل این توطئه ها ایستاد و علی رغم وجود اختلاف نظرها به رهبری عشق می ورزید و به گفته خود افتخار می کرد.

مدیر حوزه علمیه امام رضا (ع) گناباد افزود: مردم ایران با حضور کم نظیر و میلیونی خود و با تدبیر حکیمانه صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در تشییع پیکر این خدمت گذار خود نشان داد که به خوبی پیام رهبری را درک کرده اند.

شواهد نشان می دهد که دشمن کماکان به دنبال استفاده از نام هاشمی و گرفتن او از دامان انقلاب و نظام و رهبری است اما قرائن متعدد همه می گویند که هاشمی متعلق به انقلاب و نظام و امام و رهبری است وی ادامه داد: ملت ایران به خوبی با اشاره حکیمانه رهبر خود دریافته است که دشمن به دنبال دو قطبی کردن دوست داران هاشمی و رهبری است و با حضور میلیونی خود تودهنی محکمی به دشمن زد و با قطع نظر از انتقاداتی که به مواضع ایشان داشت با حضور خود نشان دادند که هاشمی را دوست دارند و این توطئه ها را خنثی کردند.

مدنی افزود: پیام دعاهای خوانده شده و خوانده نشده رهبری به دوستداران نظام این است که هاشمی دارای دیدگاهای اجتهادی و مسائل بین المللی، اجتماعی، اقتصادی و غیره بود که نمی شود آنها را نقد نکرد اما با همه این نقدها باید هاشمی را دوست داشت و این مهم با نقد عالمانه و محترمانه تحقق می یابد.

مدیر حوزه علمیه امام رضا(ع) گناباد اظهار داشت: نقد هاشمی باید همراه با محبت ما نسبت به او و دیدن خدمات ده ها ساله او به انقلاب باشد.

وی در پایان با اشاره به وضعیت حساس کنونی گفت: شواهد نشان می دهد که دشمن کماکان به دنبال استفاده از نام هاشمی و گرفتن او از دامان انقلاب و نظام و رهبری است اما قرائن متعدد همه می گویند که هاشمی متعلق به انقلاب و نظام و امام و رهبری است.

مدنی مصادف شدن ارتحال آیت الله هاشمی با قیام ۱۹ دی مردم قم را یک تصادف معنادار دانست و افزود: امام راحل(ره) در مورد هاشمی می فرمایند که هاشمی زنده است تا انقلاب زنده است و مقام معظم رهبری نیز بارها فرمودند هیچکس برای من هاشمی نمی شود و یا این که بر پیکر او نماز خواندند این ها همه نشان می دهد که هاشمی پیوند خورده با نظام و انقلاب و سرمایه انقلاب است که به هر قیمتی باید حفظ شود تا خناسان در او طمع نکنند.