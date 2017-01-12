خریدن ناز کی روش و بلاتکلیفی برانکو/ بازی «آزمایشی» با جان مردم!

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش که هفته گذشته برای چندمین بار از سرمربیگری تیم ملی فوتبال استعفا داده بود در این هفته ضمن به ایران بازگشت تا در مورد ادامه همکاری با فوتبال ایران نشست هایی را مهدی تاج برگزار کند. این بازگشت کی روش که بوی آشتی می دهد همراه با استعفای دسته جمعی مربیان ژیمناستیک، بیانیه اهالی دوومیدانی در اعتراض به وضعیت این رشته، تعیین تکلیف کادر فنی تیم ملی بسکتبال تا مسابقات غرب آسیا، بازگشت بهادر مولایی به اردوی وزنه برداری و بازگشایی بدون مجوز یک پیست، مهمترین اتفاقات این هفته را رقم زدند.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به شرح زیر است:

سقوط نمایندگان ایران در رنکینگ المپیکی تکواندو

فدراسیون جهانی تکواندو جمعه گذشته و در ششمین روز از آغاز سال جدید میلادی، اولین رده بندی بهترین های تکواندو جهان را اعلام کرد که در میان تکواندوکاران ایران فقط مرد طلایی ایران در رقابتهای گرندپری باکو جایگاه خود را حفظ کرد و سایر نمایندگان کشورمان جایگاه قبلی خود را از دست داند. در وزن ۵۸- کیلوگرم، فرزان عاشورزاده بعد از دو سال صدرنشینی با ۳۳۹/۶ امتیاز تا جایگاه چهارم پایین آمد. مهدی خدابخش هم بعد از مدتها صدرنشینی در وزن ۸۰- کیلوگرم، با ۳۰۶.۷۵ امتیاز به رده پنجم سقوط کرد و مسعود حجی زواره با ۲۱۶.۹۱ امتیاز در رده هشتم قرار گرفت. اما در سنگین وزن مردان (۸۰+ کیلوگرم)، سجاد مردانی تنها تکواندوکار المپیکی ایران است که با ۳۳۹.۳۴ امتیاز جایگاهش در رنکینگ فدراسیون جهانی تکواندو را حفظ کرده است و کماکان در رده سوم وزن چهارم المپیکی مردان قرار دارد. در بخش زنان و در وزن ۵۷- کیلوگرم، کیمیا علیزاده با ۱۶۵.۴۴ امتیاز در رده یازدهم است.

قاسم رضایی در جمع برترین فرنگی کاران جهان

اتحادیه جهانی کشتی برترین فرنگی‌کاران سال ۲۰۱۶ را معرفی کرد که در این لیست قاسم رضایی در رده سوم وزن ۹۸ کیلوگرم قرار گرفته است. ضمن اینکه دیگر فرنگی‌کاران ایران در میان سه نفر برتر جهان در سال ۲۰۱۶ جایی ندارند.

بازی آزمایشی با جان مردم

پس از بازگشایی پیست های اسکی توچال، دربندسر و دیزین همه منتظر بازگشایی پیست اسکی شمشک بودند؛ پیستی که گفته می شود بازگشایی آن به علت اختلاف بین مسئولان پیست و بومی ها که هر یک سهامی در این پیست دارند بارها به تاخیر افتاد. در هر صورت جمعه گذشته این اتفاق افتاد و شمشک به صورت آزمایشی بازگشایی شد در حالی که نه مجوز فدراسیون را دارد و نه مجوز سازمان استاندارد که به تازگی به مسئله استاندارد دستگاه پیست ها ورود کرده است. در مجموع، پروژه بازگشایی«آزمایشی» پیست های اسکی دور از منطق و عقل سلیم است.

سومین جابه جایی در وزارت ورزش

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش طی حکمی « ماندانا رسولی» را به عنوان مدیرکل دفتر بین الملل وزارت ورزش منصوب کرد. این سومین تغییری بود که وزیر ورزش در وزارتخانه تحت مدیریتش ایجاد کرده است. پیش از این مسعود سلطانی فر طی حکمی فریبا محمدیان را جایگزین رباب شهریان در معاونت امور بانوان کرده بود و پیش از آن نیز نیک بین در حوزه وزارتی جایگزین گرشاسبی شده بود.

استعفای دسته جمعی در فدراسیون ژیمناستیک

در اولین روزهای این هفت روز ورزش، مربیان تیم های ملی ترامپولین نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در اعتراض به سیاست‌های سرپرست فدراسیون ژیمناستیک به صورت دسته جمعی استعفا کردند. بهنام حمیدی، نعمت اله ارژنگ، علی اصغر بخشی پور ،حسین شاملو، سید مجید موسوی، ناصر خضری، کیوان فتاحی و امیر مقدمی مربیانی بودند که استعفا نامه را امضا کرد بودند..یک روز از قبل از این اتفاق نیز روز گذشته رئیس کمیته ژیمناستیک هنری از سمت خود استعفا داده بود.

قهرمانی ایران در مسابقات بین المللی بهکاپ

مسابقات بهکاپ (گیت گلف) جام صلح و دوستی با شرکت بازیکنان بهکاپ از ۱۰ کشور خارجی و تیم ملی ایران در مشهد برگزار شد و با قهرمانی تیم ایران الف به پایان رسید. در پایان این مسابقات که تیم های گرجستان، افغانستان، هند، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، عراق، ازبکستان، سوریه و تاجیکستان در آن حضور داشتند، بعد از ایران تیم های سوریه و عراق در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

بیانیه دوومیدانی کاران در اعتراض به مشکلات این رشته

برخی از ملی پوشان دوومیدانی در اعتراض به مشکلات این رشته بیانیه ای منتشر کردند و در آن از مسئولان وزارت ورزش خواستند تا فکری برای رفع مشکلات کنند. در این بیانیه به مشکلات این روزهای ملی پوشان دوومیدانی از جمله قطع حقوق آنها اشاره شده است. محمد صمیمی، کاوه موسوی، محمود صمیمی و محمد ارزنده از جمله دوومیدانی کارانی بودند که این نامه را امضا کرده بودند.

اتفاقات عجیب و غریب در اسکی

شنبه گذشته پایگاه خبری وزارت ورزش طی خبری از معرفی پیام محبی به عنوان نایب رئیس جدید فدراسیون اسکی خبر داد. این درحالی بود نایب رئیس قبلی فدراسیون یعنی جواد شهلایی کاملا از موضوع بی اطلاع بود ضمن اینکه خیلی زود نیز خبر حکم نایب رئیس جدید از سایت وزارتخانه برداشته شد. پیش از این رئیس فدراسیون اسکی با توجه به تفویض اختیار مجمع انتخاباتی اسکی یکبار نایب رئیس این فدراسیون را انتخاب کرده بود و مشخص نیست آیا انتخاب گزینه جدید برای نایب رئیسی این فدراسیون نیاز به تفویض دوباره مجمع دارد یا اینکه مشکل، موضوع دیگری بوده است که خبر حکم نایب رئیس جدید دقایقی پس از انتشار در پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان غیب شد!

تصمیمات فدراسیون بسکتبال در مورد سرمربی تیم ملی

مسئولان فدراسیون بسکتبال طی نشستی با توجه به اقدام درک باورمن برای فسخ یک طرفه قرارداد، هدایت تیم ملی را تا زمان مسابقات غرب آسیا که بهمن ماه در اردن برگزار می شود، به مهران شاهین طبع سپردند. آنها همچنین تصمیم گرفتند که در فرصتی مناسب در مورد اینکه در نهایت سرمربی آتی تیم ملی داخلی باشد یا خارجی، تصمیم گیری کنند.

آشتی کنان بهادر مولایی با مسئولان وزنه برداری

بهادر مولایی وزنه بردار فوق سنگین کشورمان که مدتی به دلیل مصدومیت و همچنین انتقاد صریح از رئیس فدراسیون از حضور در اردوی تیم ملی محروم بود، ‌دوباره به میدان باز می گردد. مولایی پیش از المپیک به خاطر حذف شدن از فهرست مسافران ریو بارها به انتقاد از مسئولان فدراسیون پرداخت به همین دلیل و با وجودیکه در سانحه رانندگی دچار آسیب دیدگی شدید شده بود با مهری از سوی مسئولان مواجه شد اما گویا با گذشت زمان و پادرمانی برخی از اهالی ورزش،‌ اختلافات بین بهادر مولایی و علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری برطرف شده و او هم اکنون می تواند بعد از پشت سر گذاشتن دوران درمان و نقاهت در اردوی تیم ملی حضور یابد.

درگذشت یک فوتبالیست جوان

امیرحسین مرادی بازیکن جوان تیم امید نفت تهران که چندی پیش دچار گازگرفتگی شده بود، در بیمارستان درگذشت.

ورزشکاران ایران در جمع «ورزشکاران طلایی» پارالمپیک

سایت کمیته بین‌المللی پارالمپیک معرفی ورزشکاران شاخص از ۲۲ رشته پارالمپیک تابستانی را آغاز کرده است. در این طرح قرار است ۲۳۰ ورزشکاری که از سال ۲۰۱۷ تا بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو می‌توانند خبرساز باشند، معرفی شوند. برخی از این ورزشکاران در طرح «ورزشکاران تماشایی» معرفی می‌شوند، جوانانی هستند که تا بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ پیشرفت خواهند کرد و استعدادهای آنها شکوفا می‌شود. تعدادی نیز از افرادی هستند که پیش از این مدال‌آور و افتخارآفرین بوده‌اند. در این راستا نام زهرا نعمتی و بهزاد زادعلی اصغر در میان ورزشکاران برتر تیر و کمان و فوتبال پنج نفره قرار دارد.

ناز کی روش فعلا خریدار دارد

کارلوس کی روش و برانکو هنوز کدورت ها را به طور کامل کنار نگذاشتند اما بعد از اتفاقاتی که پیرامون آنها رخ داد و مصاحبه هایی که انجام دادند تا حدودی فضا را تطیف کردند. با این حال قرار است در آینده نشستی بین این دو خارجی برگزار شود تا کدورت ها به طور کامل از بین برود. فعلا که ناز کی روش خریدار دارد و فدراسیون فوتبال به دنبال تعامل با او برای ادامه کار در تیم ملی است.

البته برانکو به خاطر مصاحبه هایی که علیه کی روش کرد هنوز در بلاتکلیفی بسر می برد و مشخص نیست کی روش پاسخ تندی که آماده کرده را به او خواهد داد یا فدراسیون فوتبال با برگزاری نشستی موضوع را خاتمه خواهد داد.