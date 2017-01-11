سیاستهای ترامپ، عامل کاهش رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «ورلد بانک»، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود، پیش بینی‌ قبلی در مورد رشد اقتصاد جهانی را کاهش داد و علت آن را اعمال سیاست های محتاطانه در حوزه تجارت از سوی دونالد ترامپ اعلام کرد.

بانک جهانی در گزارش جدید چشم انداز اقتصاد جهانی خود، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی را به ۲.۷ درصد کاهش داد؛ این در حالی است که بانک جهانی پیش از این، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ را ۲.۸ درصد پیش بینی کرده بود.

بانک جهانی در گزارش تازه خود، رشد اقتصادی را برای سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی ۲.۹ درصد برآورد کرد.

در گزارش بانک جهانی آمده به دلیل نقش تاثیرگذار آمریکا در اقتصاد جهانی، تغییر سیاست های این کشور می تواند اثراتی را در سطح جهانی به همراه داشته باشد.

براساس این گزارش، اعمال سیاست های مالی انبساطی آمریکا می تواند منجر به رشد بیشتر اقتصادی این کشور و نیز سرایت آن به خارج از مرزهای ایالات متحده در کوتاه مدت شود؛ اما تغییرات در تجارت و نیز سیاست خارجی آمریکا می تواند باعث از بین رفتن منافع اقتصادی این کشور شود.

همچنین بانک جهانی، پیش بینی رشد اقتصادی برای ۱۹ کشور اروپایی را در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۱.۵ درصد کاهش داد و این رقم را برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۱.۴ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک جهانی اعلام کرد بلاتکلیفی در مورد فرآیند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند بر روی رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی تاثیر منفی داشته باشد.

در گزارش بانک جهانی، پیش بینی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و نیز بازارهای نوظهور برای سال جاری میلادی به ۴.۲ درصد افزایش پیدا کرد و رشد اقتصادی چین در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی به ترتیب ۶.۵ درصد و ۶.۳ درصد برآورد شده است.

همچنین در گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی هند در سال مالی ۲۰۱۸ میلادی، ۷.۶ درصد و در سال مالی ۲۰۱۹ میلادی، ۷.۸ درصد پیش بینی شده است.