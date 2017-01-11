گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان قزوین تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر که در استانداری برگزار شداظهارداشت: دولت بعنوان متولی امور مهم کشور وظیفه دارد نسبت به انعکاس درست و بموقع خدمات انجام شده برای ایجاد امید در مردم تلاش کند.

وی افزود:ماهیت جشنهای دهه فجرمشارکت مردم در آن است و باید این رویکرد همچنان در برگزاری جشنها حفظ شود تا معنویت و عظمت آن تقویت شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی لازم است طرح های قابل افتتاح ادارات در ایام دهه فجر با یک ساماندهی منظم و مدون برای حضور استاندار و معاونان آماده شود.

تهیه گزارش عملکرد ادارات برای امید آفرینی

وی گفت: برنامه سفرهای شهرستانی استاندار نیز باید هماهنگ شود و با همکاری فرمانداران بتوانیم برنامه مدونی برای دهه فجر در استان آماده کنیم.

شاهرخی از معاونان عمرانی و اقتصادی استانداری قزوین خواست طرحهای مهم استانی وملی که آماده افتتاح دردهه فجر است را فهرست بندی کرده و در اختیار استانداری قرار دهند تا در رسانه ها منعکس شود.

نیازمند همکاری رسانه های گروهی استان هستیم

وی با اشاره به نقش رسانه ها در انعکاس خدمات دولت تصریح کرد: خبرنگاران مهمترین حلقه ارتباط مردم و مسئولان و اطلاع رسانی در شرایط کنونی هستند و نمی توانیم هیچ حرکتی را بدون رسانه ها متصور شویم لذا تقدیر از خدمات آنها را بر خود لازم می دانیم.

شاهرخی اضافه کرد: باور داریم که شاید حق رسانه های فعالی که به طور مستمر در جلسات و برنامه های استان حضور دارند ادا نشده لذا تمیم داریم با مشارکت روابط عمومی استانداری به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا خدمات خبرنگاران فعال عرصه های مختلف جبران شود.

فعالیت دهه فجر ادارات مستند سازی شود

وی گفت: از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم گزارش دقیق و واقعی از خدمات چهارساله و نیز طرح های آماده افتتاح در دهه فجر آماده کنند و در اختیار رسانه ها و استانداری قرار دهند تا رضایت مردم جلب شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اضافه کرد: برگزاری تور رسانه ای از پروژه های مهم بویژه نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی تعطیل شده می تواند در ایجاد امید در مردم و راستی آزمایی خدمات انجام شده موثر باشد.

رحلت آیت الله هاشمی باید محور وحدت باشد

شاهرخی ضمن تسلیت رحلت یار دیرین امام و رهبری حضرت ایت الله هاشمی رفسنجانی گفت: مراسم مشترک استاندارو امام جمعه محترم فردا ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مسجد محمدرسول الله قزوین برگزار خواهد شد و امیدواریم رحلت این مبارز نستوه موجب وحدت شود و بتوانیم با شایستگی قدردان شخصیت های برجسته نظام باشیم و مراسمی در شان این شخصیت ارزشمند برگزار کنیم.