اجرای طرح غربالگری سرطان برای میانسالان در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علی عطایی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته ملی مبارزه با سرطان با بیان اینکه توجه به انواع سرطان به خصوص سرطان‌های سینه، کولورکتال و سرویکس در دستور کار است، اظهار داشت: برنامه‌ریزی برای غربالگری سرطان برای میانسالان انجام شده زیرا آگاهی از سرطان در مراحل اولیه آن در بسیاری از موارد، درمان ۱۰۰ درصدی را به همراه دارد.

وی با قدردانی از دقت نظر مجموعه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان در توجه به برنامه‌های بهداشتی گفت: رویکرد کنترل و پیشگیری در بیماری‌های غیرواگیر، مورد توجه معاونت امور بهداشتی دانشگاه است و برنامه پویش ملی مبارزه با سرطان نیز به این منظور از یک تا هفتم بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

معاون فنی مرکز بهداشت استان همدان با اشاره به روند رو به رشد بروز بیماری‌های غیر واگیر در کشور و استان همدان، به افزایش میزان سکته‌های قلبی و مغزی، سرطان‌ها و دیابت اشاره کرد.

نهادینه‌ کردن خودمراقبتی باعث کاهش بیماری‌ها و کاهش تعداد مراجعان به مراکز درمانی می‌شود وی توجه به خودمراقبتی، فرهنگ‌سازی برای تغییر شیوه‌های تغذیه‌ای و افزایش فعالیت فیزیکی افراد را ضروری دانست و افزود: نهادینه‌ کردن خودمراقبتی باعث کاهش بیماری‌ها و کاهش تعداد مراجعان به مراکز درمانی می‌شود.

سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با ارائه پیشنهادهایی به منظور برگزاری مناسب برنامه‌های این هفته، فرهنگسازی در زمینه پیشگیری از سرطان و بیماری‌های غیرواگیر را از وظایف دانشگاه دانست و گفت: روابط عمومی دانشگاه از تمام ظرفیت خود برای تحقق اهداف استفاده می‌کند.

جعفر شاهرخی در اختیار قرار دادن فایل‌های آموزشی در خصوص سرطان را به منظور اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد: با برگزاری همایش‌های آموزشی در شهرستان‌ها و حضور متخصصان در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی برای اطلاع‌رسانی، گام‌های موثری در فرهنگ‌سازی و کاهش بروز بیماری‌های غیر واگیر برداشته شود.

وی در خصوص انجام تبلیغات، اطلاع‌رسانی و فضاسازی مطلوب با هدف آگاهی‌رسانی برای مقابله با بیماری‌های غیر واگیر به ویژه سرطان از سوی روابط عمومی دانشگاه اعلام آمادگی کرد.

کارشناس برنامه سرطان معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با اشاره به نامگذاری یکم تا هفتم بهمن ماه با عنوان هفته ملی مبارزه با سرطان، شعار این هفته را «سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خودمراقبتی و امید» عنوان کرد.

هماهنگی‌های با سازمان‌های مردم‌نهاد برای اطلاع‌رسانی در خصوص سرطان

شراره نیک‌سیر با ارائه توضیحاتی در مورد فعالیت‌های پیش‌بینی شده توسط معاونت بهداشتی دانشگاه گفت: هر شهرستان یک همایش مردمی با موضوع سرطان برگزار می‌کند و هماهنگی‌های لازم با سازمان‌های مردم‌نهاد برای اطلاع‌رسانی در این زمینه در دستور کار است.

وی همچنین به برنامه‌هایی مانند استفاده از متخصصان در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، درج مقاله در سایت دانشگاه، اطلاع‌رسانی در مورد شعارهای هفته ملی مبارزه با سرطان و ۱۰ گام پیشگیری از سرطان، پخش فیلم آموزشی در مراکز آموزشی درمانی، کلینیک‌ها، مراکز جامع سرطان و مراکز بهداشتی درمانی اشاره کرد.

کارشناس برنامه سرطان معاونت بهداشتی عنوان کرد: مواد کمک آموزشی بین اقشار جامعه ازجمله دانش‌آموزان، شرکت‌کنندگان در نمازجمعه، اصناف مختلف و کارگران کارخانه‌ها توزیع می‌شود.