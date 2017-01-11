وزارت علوم و تحقیقات در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی پیش از ظهر امروز در پنجاهمین اجلاس معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه ها، پارک‌های علم و فناوری و و مراکز آموزش عالی کشور که در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: وزارت علوم با اولویت قرار دادن شعار سال تحقق چهار پروژه را با نام های دانشگاه کار آفرین، دانشگاه برتر، استاندارد سازی و اثر گذاری دنبال کرده است.

وی افزود: طی چند سال اخیر تلاش شده تا با تحریک تقاضا، عدالت در عرضه در حوزه تولید ایجاد شود و حوزه تقاضا به سمت دانشگاه هدایت شود.

وی تصریح کرد: تلاش کرده ایم تا سهم مالیات را در بخش پژوهش به حداقل برسانیم تا فعالیت های پژوهشی گسترش یابد.

وی ادامه داد: تعامل بین دانشگاه و صنعت یکی از الویت های وزارت علوم تحقیقات و فناوری است و تفاهم نامه های مختلفی در این خصوص منعقد شده است.

همچنین معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم گفت: احداث آزمایشگاه های مجهز و مدرن، ایجاد مرکز تخصصی آپا و تجهیز سایت ها با ۱۱۰دستگاه کامپیوتر جدید از جمله اقدامات انجام شده در دانشگاه سیستان و بلوچستان است.

کردی افزود: دانشگاه باید با لایه های میانی جامعه پیوند بخورد تا بتواند از درون جامعه برای مشکلات جامعه راه حل ارائه کند.

وی تصریح کرد: ارتباطات علمی و مستمر با دانشگاه های معتبر جهان و برگزاری سمینارهای بین المللی از جمله دستاوردهای علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان است.