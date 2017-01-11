آیت الله هاشمی رفسنجانی نقش مهمی در سربلندی نظام داشت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر چهارشنبه در مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی نقش مهمی در سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است، اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی تلاش های بسیاری برای تحقق انقلاب اسلامی کشیدند و رنج های فراوانی را تحمل کردند.

وی افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور تلاش های بسیاری انجام دادند.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: آیت الله رفسنجانی با تمام توان در مسیر استقلال کشور حرکت کرد و از هیچ تلاشی فروگذاری نکرد.

وی با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی اجازه نداد به انقلاب اسلامی خدشه ای وارد شود، بیان کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی خدمات بسیار ارزشمندی از خود بر جای گذاشت.

تحقق آرمان های انقلاب اسلامی از اهداف اصلی آیت الله هاشمی رفسنجانی بود

نماینده مردم شهرستان های کوهرنگ، فارسان و اردل در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: تحقق آرمان های انقلاب اسلامی از اهداف اصلی آیت الله هاشمی رفسنجانی بود.

علی کاظمی ادامه داد: آیت الله هاشمی رفسنجانی همیشه به آرمان های انقلاب اسلامی پایبند بود و تلاش می کرد که این ارمان ها تحقق پیدا کنند.

وی تاکید کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی با روحیه جهادی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور گام بر می داشت و تلاش می کرد روند توسعه و پیشرفت کشور شتاب بگیرد.

نماینده مردم شهرستان های کوهرنگ، فارسان و اردل در مجلس شورای اسلامی گفت: آیت الله رفسنجانی نماد صبر بود و در مسیر خنثی کردن توطئه های دشمن تلاش می کرد.