به گزارش خبرنگار مهر، فیلم یتیمخانه ایران به همت مشترک حوزه هنری و سازمان بسیج رسانه استان البرز برای خبرنگاران البرزی اکران خواهد شد.
این فیلم قرار است روز یکشنبه بیست و ششم دیماه ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در سینما هجرت کرج به نمایش درآید.
فیلم یتیمخانه ایران به کارگردانی و نویسندگی ابوالقاسم طالبی روایتگر قحطی بزرگی است که در سالهای ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۷ در کشور به وقوع پیوست کی طی آن حدود ۹ میلیون نفربر اثر گرسنگی جان باختند.
تهیهکننده این فیلم محمدرضا تختکشیان است و بازیگرانی چون علیرام نورایی، جعفر دهقان، آهو خردمند و قطبالدین صادقی در آن نقشآفرینی کردهاند.
در این فیلم که تعدادی از بازیگران خارجی در آن به ایفای نقش پرداختهاند، صحنههایی از توطئه دولت انگلیس در زندگی مردم ایران در اواخر دوره قاجار به تصویر کشیده شده است این مقطع تاریخی، دوران ناگفتهای از دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران، ستم آنان به ملت و کشتار فجیع مردم است و ابوالقاسم طالبی کوشیده این دوران را به مردم معرفی کند.
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