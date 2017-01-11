شرکت مقامات ترکیه در مراسم درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری، «هاکان فیدان» رئیس امنیت ملی و «رضا هاکان تکین» سفیر ترکیه در تهران در مراسم بزرگداشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران حضور یافتند.



این مراسم از سوی مقام معظم رهبری و با حضور مقامات ایرانی و مهمانان خارجی، امروز در حسینیه «امام خمینی» برگزار شد.



پیش از این هیأت افغانستان به ریاست عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت این کشور وارد تهران شد و عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای عراق و ابراهیم جعفری، وزیر امور خارجه عراق در مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور پیدا کردند.



اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه گذشته به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شهدای تجریش در تهران بستری و پس از ساعتی درگذشت.