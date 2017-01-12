پرسپولیس-سایپا؛ نمایش متفاوت با دو مهمان جدید/ یک تیم در حسرت برد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر عصر جمعه با برگزاری چهار دیدار پیگیری می‌شود که در حساس ترین آن تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان سایپا است. در دیدارهایی که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد تراکتورسازی، صنعت نفت و استقلال برابر استقلال خوزستان، صبای قم و نفت به برتری رسیدند و پیکان وگسترش فولاد هم به تساوی دست پیدا کردند.

* پدیده – سپاهان؛ مهاجری به دنبال تکرار شگفتی

از جمله شگفتی‌های ابتدای فصل، پیروزی ناباورانه شاگردان مهاجری در اصفهان برابر تیم مدعی سپاهان بود. البته هیچ یک از دو تیم در ادامه فصل این روند را حفظ نکردند. به خصوص سپاهان که توانست رفته رفته از انتهای جدول فاصله بگیرد. اما آنچه مسلم است، مهاجری و یارانش در تلاشند تا نیم فصل دوم را هم با شگفتی آغاز کنند.

سپاهان برای فرار از میانه جدول و رسیدن به رده‌های بالایی، ناچار است حتی در بازی‌های خارج از خانه خود به دنبال پیروزی باشد. اما آنها مقابل تیم سخت کوش و خوش ساختار پدیده در مشهد کار ساده‌ای در پیش نخواهند داشت.

سپاهان گرچه در رده هشتم جدول قرار دارد، اما فاصله کم و تنها ۳ امتیازی با تیم سوم جدول برای آنها بسیار امیدوار کننده است. پدیده نیز که با ۱۶ امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد، در صورت پیروزی در این بازی خانگی و در بهترین حالت تنها می‌تواند به رده دهم صعود نماید.

* ماشین سازی – فولاد؛ کاظمی و حسرت اولین پیروزی

هنوز شوک فنی وارد شده به ماشین سازی از نظر نتیجه‌ای تاثیر نداشته و فرهاد کاظمی کماکان در حسرت پیروزی با این تیم به سر می‌برد. قرار گرفتن نماینده تبریز در انتهای جدول اتفاق خوشایندی برای مدیران این باشگاه نیست و آنها می‌دانند برای کسب پیروزی برابر تیمی که درون دروازه‌اش وحید طالب‌لو و در پیشانی خط حمله‌اش ساسان انصاری را دارد نمی‌تواند کار ساده‌ای باشد.

شاگردان کاظمی حتی اگر این بازی را ببرند باز هم از بین دو تیم انتهای جدول جدا نمی‌شوند. اما یک پیروزی می‌تواند انگیزه این تیم را برای بازی‌های بعدی افزایش دهد. شاگردان نعیم سعداوی نتایج خوبی در نیم فصل نخست گرفته‌اند. آنها در صددند رفته رفته خود را به رده‌های بالایی جدول نزدیکتر کنند.

* ذوب آهن – سیاه جامگان؛ شگفتی سازان و تثبیت جایگاه

بی تردید باید تیم ذوب آهن را یکی از بهترین تیم‌های نیم فصل اول دانست. تیمی که بعد از تعویض مربی شگفتی ساز شد و بهترین نتایج را بین همه تیم‌ها گرفت. ذوب آهن که با شایستگی در رده سوم جدول رده بندی ایستاده است، برای تثبیت موقعیت خود و حتی نظر داشتن به رده‌های بالاتر جدول، نیازمند سه امتیاز خانگی این بازی است. کاری که به نظر نمی‌رسد خیلی دور از دسترس شاگردان مجتبی حسینی باشد.

در سوی دیگر میدان شاگردان خداداد عزیزی قرار دارند که برای دور شدن از منطقه خطر نیاز به پیروزی در بازی‌های پیش روی خود دارند. سیاه جامگان در صورت پیروزی در این بازی در بهترین حالت ممکن می‌تواند جای تیم صنعت نفت در رده یازدهم جدول را بگیرد.

* پرسپولیس – سایپا؛ تقابل برانکو و فرکی دیدن دارد

برانکو و فرکی، دوستان و همکاران دیروز روی نیمکت تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۰۶ و چند آوردگاه دیگر امروز در عین رفاقت، رقبای هم محسوب می‌شوند. برانکو که در صدر جدول صدای نفس تراکتوری ها را پشت سر خود حس می‌کند برای تثبیت موقعیت تیمش باید از سد تیمی بگذرد که دوست نزدیکش هدایت آن را بر عهده دارد و البته به هیچ وجه نیز حال و روز خوشی ندارد.

فرکی که بعد از کسب دو قهرمانی با فولاد و سپاهان، تیره روزی‌هایش در فوتبال آغاز شد و ادامه دارد، برای فرار از بحران کار بسیار سختی در پیش دارد. او باید بهترین تیم یک دهه اخیر پرسپولیس را که قطعا با در اختیار گرفتن سروش رفیعی پر قدرت تر هم شده را شکست دهد. تیم سایپا در صورت پیروزی در این بازی در نهایت می‌تواند در صورت رقم خوردن یک سری نتایج و در بهترین حالت به رده یازدهم جدول برسد.

پرسپولیس خوب می داند که نبردن در این دیدار عملا فرصت را در اختیار تراکتورسازی قرار می دهد که در هفته های بعدی صدرنشین لیگ باشد. شاگردان قلعه نویی موقتا در صدر هستند و منتظر نتیجه دیدار پرسپولیس و سایپا می مانند.

برانکو این امیدواری را دارد که با دو بازیکن جدیدی که در نیم فصل جذب کرده بتواند نمایش تحسین برانگیزتری داشته باشد. باید دید او در اولین دیدار نیم فصل به دو مهمان جدید تیمش یعنی سروش رفیعی و نریمان جهان بازی خواهد داد یا خیر.

برنامه بازی‌های آخرین روز رقابت‌های لیگ برتر به شرح زیر است.

جمعه ۲۴ دی ۹۵

* ماشین سازی تبریز- فولاد خوزستان - ساعت ۱۴ - ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

- مهدی سیدعلی – یعقوب حجتی – مرتضی کاظمیان – سعاد وفاپیشه – ناظر: مسعود فلاح



* پرسپولیس- سایپا - ساعت ۱۶:۳۵ - ورزشگاه آزادی تهران

- محمدحسین زاهدی فر – سجاد طوری – محمد عطایی – کمیل غلامی – ناظر: علیرضا یزدانی



* پدیده- فولاد مبارکه سپاهان - ساعت ۱۴ - ورزشگاه ثامن مشهد

- رضا کرمانشاهی – علی اکبر نوری – بابک عباسقلی زاده – علی بای – ناظر: بهرام مهرپیما



* ذوب آهن اصفهان- سیاه جامگان مشهد - ساعت ۱۵ - ورزشگاه فولادشهر اصفهان

- اشکان خورشیدی – حسن ظهیری – براتعلی مولوی – وحید صالحی – ناظر: علیرضا کهوری