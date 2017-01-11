فعالیت ۹ تشکل مردم نهاد در شادگان 

نعمت اله آلبوغبیش در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام آمادگی فرمانداری برای تاسیس و صدور مجوز تشکلهای مردم نهاد اظهار کرد: در این شهرستان تعداد ۹ تشکل مردم نهاد تاسیس و به ثبت رسید است.

وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت توسعه فعالیت تشکلهای مردم نهاد افزود: تشکل های مردم نهاد قطعا می تواند مکملی مناسب برای شرکت و سازمان های دولتی باشند.

آلبوغبیش از وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها به عنوان مراجع صدور پروانه فعالیت تشکلهای مردم نهاد یاد کرد و افزود: در راستای توسعه تشکلهای مردم نهاد و ارائه خدمات در سطح استانها، شهرها و روستاهای کشور و همچنین بهره مندی از ظرفیتهای جامعه و تعامل با گروه های هدف، دستور العمل نحوه تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مردم نهاد توسط وزارت کشور صادر و ابلاغ شده است.

