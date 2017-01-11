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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

معاون فرماندار شادگان خبرداد:

فعالیت ۹ تشکل مردم نهاد در شادگان 

فعالیت ۹ تشکل مردم نهاد در شادگان 

شادگان - معاون فرماندار شادگان از اعلام آمادگی فرمانداری این شهرستان برای تاسیس تشکلهای مردم نهاد خبرداد و گفت: هم اکنون تعداد ۹ تشکل مردم نهاد در شادگان فعالیت می کنند.

نعمت اله آلبوغبیش در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام آمادگی فرمانداری برای تاسیس و صدور مجوز تشکلهای مردم نهاد اظهار کرد: در این شهرستان تعداد ۹ تشکل مردم نهاد تاسیس و به ثبت رسید است.

وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت توسعه فعالیت تشکلهای مردم نهاد افزود: تشکل های مردم نهاد قطعا می تواند مکملی مناسب برای شرکت و سازمان های دولتی باشند.

آلبوغبیش از وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها به عنوان مراجع صدور پروانه فعالیت تشکلهای مردم نهاد یاد کرد و افزود: در راستای توسعه تشکلهای مردم نهاد و ارائه خدمات در سطح استانها، شهرها و روستاهای کشور و همچنین بهره مندی از ظرفیتهای جامعه و تعامل با گروه های هدف، دستور العمل نحوه تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مردم نهاد توسط وزارت کشور صادر و ابلاغ شده است.
 

کد مطلب 3874425

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