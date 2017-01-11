دعوت از اقشارمختلف مردم برای حضور درمراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان از اقشار مختلف مردم جهت حضور در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه اعظم زنجان دعوت کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به همراه استاندار زنجان در اطلاعیه ای مشترک از اقشار مختلف مردم استان دعوت کردند به پاس قدردانی از یک عمر خدمت صادقانه و ایثارگرانه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای اسلام، ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی در مراسم یادبود و بزرگداشت ایشان حضوری پرشور داشته باشند.

حجت الاسلام علی خاتمی و مهندس اسدالله درویش امیری در اطلاعیه‌ای مشترک ضمن برشمردن خدمات فراوان و مجاهدت‌های بی بدیل آیت الله هاشمی رفسنجانی در جریان مبارزات انقلابی بر علیه رژیم پهلوی، دوران دفاع مقدس و رویدادهای گوناگون پس از انقلاب تاکنون، از اقشار مختلف مردم استان زنجان جهت حضور پرشور در مراسم یادبود و بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یاور امام و رهبری دعوت نمودند.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان همچنین بر ضرورت حضور گسترده مردم قدرشناس، فهیم و همیشه‌ درصحنه استان زنجان در مراسم یادبود این بزرگ‌مرد تاریخ انقلاب و کشور تاکید نموده و تجلی حضور اقشار مختلف مردم را نماد بارز وحدت و همدلی در میان ملت انقلابی ایران برشمرده و در زمینه مأیوس نمودن دشمنان انقلاب و نظام موثر دانستند.

بنابر اعلام ستاد برگزاری مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در استان زنجان، این مراسم روز پنجشنبه ۲۳ دی ماه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ در حسینیه اعظم زنجان برگزار خواهد شد.

سخنران این مراسم حجت الاسلام والمسلمین سید رضا اکرمی، مشاور رییس جمهور و مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران و از یاران آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوران مبارزات انقلابی علیه رژیم ستم‌شاهی می باشد.