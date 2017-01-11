به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کفشچیان مقدم مدرس دانشگاه آثاری از خود و ۲۳ دانشجویش را در این نمایشگاه ارائه می دهد.

در نمایشگاه یادشده حدود ۵۰ اثر نقاشی از مارال اردلان، پانیذ امین سلماسی، سیده شیما ایمانی، قاسم بخشی، مهسا بصیر، مرسده بهزاد نبوی، وحید پوریزدان پناه، منیره حقانی پور، مجید حمزه لو، لیلا خادم شریف، ابراهیم ربانی خیرخواه، مهیا رضایی، نسرین زنگنه، هستی سیدلطفعلی، آزاده سیفی، صدیقه سهراب پور، الهام شریفی سالکویه، الیشا شعفی، نسیبه صادق نژاد، مژگان کاظمی، فرزانه کنگرانی فراهانی، سهیلا هوشمندفر و آیلار هوفر و نیز سه اثر از اصغر کفشچیان مقدم به نمایش درخواهد آمد.

انتخاب این آثار براساس نظر کفشچیان مقدم بوده است.

در توضیح این نمایشگاه آمده است: نمایشگاه نقاشی «پیک. آن جوانان» گزیده ای از آثار هنرجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته نقاشی دانشگاه آزاد اسلامی است که اهدافی همچون بروز قابلیت های فردی در تجلی احساس، تخیل و اقتباس را دنبال کرده است. این آثار در روندی آموزشی مراحلی آفرینشگری خود را طی کرده که می تواند نمایشی از باور، ذوق و توان فردی با گویش های متنوع باشد که در مسند انتخاب هایی آنی و هدفمند به منصه ظهور رسیدند و البته هیچ داعیه ای از هیچ ندارد. باشد که دانش آموختگان شایسته مقام هنر باشیم.

این نمایشگاه از ۲۴ تا ۳۰ دی ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری «فردا» به نشانی خیابان کریمخان زند، زیر پل کریمخان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی ۶، شماره ۲، واحد ۲ میزبان علاقه مندان خواهد بود.