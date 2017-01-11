سوء استفاده از نام سازمان بیمه سلامت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد: متاسفانه در سالهای اخیر و به ویژه در سال جاری مشاهده شده که افراد یا شرکتهایی از طریق تماس تلفنی با شهروندان، اعلام می کنند که از سازمان بیمه سلامت یا از بیمه سلامت هستند و می توانند در قبال پرداخت مبالغی شهروندان را بیمه کنند و بدین ترتیب با استفاده از عنوان «بیمه سلامت» و سوء استفاده از عدم آگاهی شهروندان، ضمن ارائه چند فهرست مراکز درمانی طرف قرارداد و کارت و دفترچه بیمه در منزل شهروندان، مبالغی را از آنها اخذ می کند در این زمینه ضرورت دارد که به چند نکته توجه کنند:

۱- سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یکی از سازمانهای بیمه گر درمان پایه کشور، هرگز برای بیمه کردن افراد، از تماس تلفنی استفاده نمی کند و هر گونه فراخوان عمومی را از طریق اطلاعیه در رسانه های جمعی به اطلاع مردم می رساند. همچنین ثبت نام از افراد فاقد بیمه درمان پایه متقاضی دریافت این بیمه، از طریق سامانه الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران به نشانی www.bimehsalamat.ir انجام می شود.

۲- شهروندان توجه نمایند در تماسهای تلفنی تماس گیرنده اعلام می کند دولت برای بیمه شدن آنها مبالغی را پرداخته و آنها اجبارا باید ما به التفاوت این مبالغ را به فرد مراجعه کننده به درب منزل و یا شرکت تماس گیرنده بپردازند، غیر قانونی و کذب محض است.

۳- هیچ فرد یا شرکتی نمی تواند بیمه درمان پایه و یا دفاتر درمانی شهروندان را باطل کند. توجه به این نکته از آنجا ضرورت می یابد که در تماسهای تلفنی وقتی شهروندان اعلام می کنند که بیمه درمان پایه دارند و نیازی به خرید مجدد آن را ندارند، بعضا تماس گیرنده تهدید می کند که در صورت عدم پرداخت مبالغ مورد نظرش، دفاتر بیمه درمان شهروندان را ابطال می کند که این ادعا تماس گیرنده خلاف واقع و کذب است.