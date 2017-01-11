وزیری رئیس هیئت کشتی قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت کشتی استان قم عصر چهارشنبه برگزار شد و در پایان این مجمع محسن وزیری توانست با کسب قریب به اتفاق آرا به عنوان سکاندار جدید هیئت کشتی استان قم تا زمستان سال ۱۳۹۹ انتخاب شود.

در این مجمع انتخاباتی که با جضور رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی و حسن عابدی مدیر کل ورزش و جوانان برگزار شد اعضای مجمع انتخاباتی برای تعیین رئیس جدید هیئت کشتی، رای خود را به گلدان انداختند که محسن وزیری با کسب ۱۲ رای از مجموع ۱۴ رای ماخوذه به این سمت انتخاب شد.

وزیری برای ریاست هیئت کشتی بدون رقیب بود در حالی که محسن حلوایی و مهدی باقری ۲ نامزد دیگر ریاست هیئت کشتی، پیش از آغاز مجمع انتخاباتی از نامزدی خود کناره گیری کردند و محمد حسنی چهارمین نامزد ریاست هیئت کشتی استان قم نیز در این مجمع حضور نداشت و به طور خودکار از رقابت کنار رفت.

حسن عابدی به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان قم و رئیس مجمع انتخاباتی، رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی و نایب رئیس مجمع، کاظم عزیزخانی مدیر باشگاه و اکبر شاه علی لو به عنوان مدیران باشگاه‌ها، علی طاهریان نماینده کهک، جلال سعادتمند نماینده قنوات، ناصر نظری نماینده سلفچگان بخشی از افراد دارای حق رای در این مجمع بودند.

امیر شمس نماینده اداره کل آموزش پرورش استان قم، روح الله می‌کاییلی و علی دخیلی نماینده بخش مربیان، سعید عباسی و سید علی سلمان‌پور نماینده داوران و هادی علیزاده پورنیا روح الله نعمتیان و مهدی ابراهیمی نماینده بخش ورزشکاران در این مجمع بودند.

هیئت کشتی استان قم پیش از این با ریاست محسن حلوایی اداره می‌شد و محسن وزیری رئیس جدید هیئت کشتی استان قم پیش از این نیز در کادر مدیریتی هیئت کشتی قم حضور داشت.