  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان:

۴ بنای تاریخی لرستان به بخش خصوصی واگذار می‌شود

۴ بنای تاریخی لرستان به بخش خصوصی واگذار می‌شود

خرم آباد - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از واگذاری ۴ بنای تاریخی استان به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه موسسه صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور در نظر دارد ۴ بنای تاریخی لرستان را به صورت قرارداد سرمایه گذاری در مرمت، احیاء، نگهداری و واگذاری حق بهره برداری واگذار کند، اظهار داشت: منزل بزرگمهر شهرستان بروجرد با کاربری مصوب فرهنگی، خدماتی، پذیرایی و متراژ ۶۰۰ متر مربع از جمله این بناها است.

وی با بیان اینکه کاروانسرای گوشه شهنشاه شهرستان خرم آباد با کاربری مصوب اقامتی - پذیرایی در متراژ ۱۳۰۰ متر مربع نیز به سرمایه گذار واگذار می شود، تصریح کرد: منزل غروی شهرستان بروجرد با کاربری مصوب فرهنگی – پذیرایی و متراژ ۴۲۰ متر مربع نیز از جمله این بناها بوده که به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان خانه ابوالقاسمی شهرستان خرم آباد با کاربری مصوب فرهنگی – پذیرایی و متراژ ۳۰۰ متر مربع را از دیگر بناهایی که به سرمایه گذار واگذار می شود برشمرد.

کد مطلب 3874475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها