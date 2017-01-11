به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه موسسه صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور در نظر دارد ۴ بنای تاریخی لرستان را به صورت قرارداد سرمایه گذاری در مرمت، احیاء، نگهداری و واگذاری حق بهره برداری واگذار کند، اظهار داشت: منزل بزرگمهر شهرستان بروجرد با کاربری مصوب فرهنگی، خدماتی، پذیرایی و متراژ ۶۰۰ متر مربع از جمله این بناها است.

وی با بیان اینکه کاروانسرای گوشه شهنشاه شهرستان خرم آباد با کاربری مصوب اقامتی - پذیرایی در متراژ ۱۳۰۰ متر مربع نیز به سرمایه گذار واگذار می شود، تصریح کرد: منزل غروی شهرستان بروجرد با کاربری مصوب فرهنگی – پذیرایی و متراژ ۴۲۰ متر مربع نیز از جمله این بناها بوده که به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان خانه ابوالقاسمی شهرستان خرم آباد با کاربری مصوب فرهنگی – پذیرایی و متراژ ۳۰۰ متر مربع را از دیگر بناهایی که به سرمایه گذار واگذار می شود برشمرد.