۲۰۰۰ شغل جدید در چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد دو هزار شغل جدید در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این شغل ها در بخش صنعت این استان تا پایان سالجاری ایجاد می شوند.

وی عنوان کرد: تلاش های بسیاری برای توسعه صنعت در این استان انجام شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه از ظرفیت های بخش صنعت استان باید برای ایجاد شغل استفاده کرد، ادامه داد: با پرداخت تسهیلات مشکلات بسیاری از واحدهای صنعتی راکد استان حل شده است و اشتغال گذشته انها ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات واحد های صنعتی استان به صورت ویژه در نشست رفع موانع تولید این استان بررسی می شوند، ادامه داد: در این نشست ها تاکنون یک هزار و ۲۰۰ مصوبه تصویب شده است.