به گزارش خبرگزاری مهر، افشین نجفی فرمانده حوزه مقاومت بسیج تاکسیرانی، از اجرای طرح شناسایی شهدای تاکسیران شهر تهران توسط این حوزه خبر داد و گفت: در آستانه فرا رسیدن دهه مبارک فجر، حوزه مقاومت بسیج تاکسیرانی اقدام به شناسایی شهدای تاکسیران شهر تهران کرده است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای سازمان تاکسیرانی با بیان آن که شناسایی شهدا در جهت تکریم فرهنگ ایثار و شهادت صورت می پذیرد، اظهار داشت: امنیت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون رشادت ها و از خود گذشتگی کسانی است که از زندگی، جوانی و لذت های دنیوی عبور کرده و همه چیز خود را با خدای خود معامله کردند و یکی از گروه های مردمی که در اعتلای اسلام و انقلاب نقش ایفا کرده اند، شهدای تاکسیران هستند.

نجفی اضافه کرد: در شناسایی شهدای تاکسیران می بایست از پتانسیل عظیمی که در تاکسیرانان شهر تهران وجود دارد استفاده کرد و این مهم با همکاری همه جانبه تاکسیرانان امکانپذیر خواهد بود.

وی ابراز داشت: به همین مناسبت مراسمی با عنوان اولین یادواره شهدای سازمان تاکسیرانی شهر تهران همزمان با سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با حضور جمعی از خانواده معزز شهداء و ایثارگران تاکسیران و جمعی از مسئولین سازمانی و کشوری برگزار خواهد شد.

نجفی عنوان داشت: دبیر خانه مرکزی یادواره همه روزه در ساعات اداری از ساعت ۸ الی ۱۸ به جز روز های تعطیل آماده دریافت و ثبت موارد معرفی شده از طرف تاکسیرانان و شهروندان عزیز است. به همین منظور تاکسیرانان و شهروندان تهرانی می توانند با سامانه ۱۸۸۸شهرداری تهران و یا تلفن دبیرخانه مرکزی یادواره به شماره ۸۸۴۰۴۷۲۶ در جهت شناسایی و معرفی هرچه بهتر این شهدا اقدام کنند.