به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮوز در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ و ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
احد وظیفه افزود: فردا ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎف و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺎﯾﺪار در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ،در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎران ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق و وزش ﺑﺎد رخ ﺧﻮﻫﺪ داد.
به گفته وی روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﮔﺬرﻣﻮج ﺗﺮاز ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﻮ ازﻧﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮ روی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،در ﺟﻨﻮب ﮐﺮﻣﺎن و ﺷﻤﺎل ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن رﮔﺒﺎر ﺑﺎران ﮔﺎﻫﯽ رﻋﺪو ﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ روز به تدرﯾﺞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن روی درﯾﺎی ﺧﺰر ،درﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ و ﺑﺎرش ﺑﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اواﺧﺮ وﻗﺖ اﻣﺮوز و اواﯾﻞ فردا ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وزش ﺑﺎد ﺗﺎ ﺣﺪودی ازﻏﻠﻈﺖ ﻏﺒﺎر در ﺗﻬﺮان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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