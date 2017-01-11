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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

باد و باران در جنوب شرق کشور/ غبار تهران از امشب کاسته می‌شود

باد و باران در جنوب شرق کشور/ غبار تهران از امشب کاسته می‌شود

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد: از فردا هوای اغلب نقاط کشور صاف و پایدار خواهد بود اما در جنوب شرق کشور وزش باد و بارش پراکنده باران رخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮوز در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ و ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

احد وظیفه افزود: ‬فردا ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎف و ﺷﺮاﯾﻄﯽ‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ درﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق‪ ،‬در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎﻧ‌ﻬﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ‪ ،‬ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺎران ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق و وزش ﺑﺎد رخ ﺧﻮﻫﺪ داد. ‪

به گفته وی ‬روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﮔﺬرﻣﻮج ﺗﺮاز ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﻮ ازﻧﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮ روی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﺟﻨﻮب ﮐﺮﻣﺎن و ﺷﻤﺎل ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن رﮔﺒﺎر‬ ‫ﺑﺎران ﮔﺎﻫﯽ رﻋﺪو ﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.‬ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ روز به تدرﯾﺞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن روی درﯾﺎی ﺧﺰر‪ ،‬درﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ و ﺑﺎرش ﺑﺎران ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.

‬اواﺧﺮ وﻗﺖ اﻣﺮوز و اواﯾﻞ فردا ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وزش ﺑﺎد ﺗﺎ ﺣﺪودی ازﻏﻠﻈﺖ ﻏﺒﺎر در ﺗﻬﺮان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد‪.‬‬

کد مطلب 3874485
مسعود بربر

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