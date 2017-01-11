پنج نفر در ارتباط با انفجار روز گذشته در «قندهار» بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، مقامات امنیتی ولایت قندهار اعلام کردند: پنج فرد را به اتهام دست داشتن در انفجار روز گذشته به مهمان خانه‌ والی قندهار که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از دیپلمات‌های امارات و مقامات دولتی شد، بازداشت کرده اند.

ژنرال «عبدالرزاق» فرمانده پلیس قندهار امروز در یک نشست خبری گفت: نیروهای امنیتی پنج فرد را در ارتباط با انفجار غروب روز گذشته به مهمان خانه والی این ولایت بازداشت کرده‌اند.

در همین حال یک منبع خبری به شبکه تلویزیونی افغانستان خبر داده است: این حمله در پاکستان طرح ریزی شده است.

شایان ذکر است در این حادثه ۱۲ تن کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند. در این انفجار پنج دیپلمات امارات و «عبدالعلی شمسی» معاون والی قندهار کشته شدند.

والی قندهار و سفیر امارت نیز از زخمی های این حادثه تروریستی هستند.

گروه طالبان در بیانیه ای اعلام کرد: انفجار در قندهار به آنها ارتباطی ندارد و ناشی از اختلافات داخلی دولت است. اما تاکنون دولت افغانستان در این مورد واکنش نشان نداده است.