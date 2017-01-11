مدیران چهارمحال و بختیاری برای جذب اعتبارات اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی تأکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان هر چه سریع تر نسبت به جذب اعتبارات پروژه های مختلف و پرداخت بدهی پیمانکاران در قالب اسناد خزانه و اوراق مشارکت اقدام کنند.

وی افزود: هر کدام از مدیران دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری که توان جذب این اعتبارات را نداشته باشد، توبیخ و سایر بودجه آنان نیز قطع می شود.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اسناد خزانه هم برای پرداخت بدهی دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری به شهرداری های استان در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: با توجه به فرصت کم باقی مانده در جذب اعتبارات اسناد خزانه و اوراق مشارکت مدیران دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری باید پیگیری جذب این اعتبارات را در دستور کار خود قرار دهند.