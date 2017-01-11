برگزاری جشنواره تسنیم با محوریت سبک زندگی و تحکیم بنیاد خانواده

به گزارش خبرنگار مهر الهه عطایی در مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره تسنیم گفت: تفاوت این دوره با دوره های پیش این است که تلاش کردیم همه مدلها به صورت تولید شده داخل و تجاری شده ارائه شود.

وی افزود: همچنین تلاش کردیم در کنار عرضه محصولات بانوان سرپرست خانواده بخش های مختلف فرهنگی را نیز برای دختران نوتکلیف ارائه کنیم.

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران گفت: این نمایشگاه در دو محور ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی و تحکیم بنیاد خانواده طراحی شده است.

عطایی تاکید کرد: این جشنواره حاصل دست زنان تهرانی است. در یک سال گذشته در مراکز سرای محله و شهربانو فعالیت‌هایی را در زمینه ترویج سبک زندگی ایرانی و تحکیم و تعالی بنیان خانواده انجام داده‌ایم.