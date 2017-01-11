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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۴

مدیر کل ارتباطات زیرساخت استان ایلام خبر داد:

افزایش ۴ برابری شبکه فیبر نوری در استان ایلام

افزایش ۴ برابری شبکه فیبر نوری در استان ایلام

ایلام-مدیر کل ارتباطات زیرساخت استان ایلام از افزایش چهار برابری شبکه فیبر نوری در استان ایلام خبر داد.

رضا حسن‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری ۳۸۰ میلیارد ریال برای توسعه فیبر نوری در استان ایلام اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: این میزان اعتبار برای توسعه فیبر نوری به طول ۴۴۰ کیلومتر در مسیرهای ارتباطی شش نقطه از استان ایلام هزینه می شود و پروژه تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

مدیر کل ارتباطات زیرساخت استان ایلام افزود: با اجرای این پروژه ظرفیت شبکه فیبر نوری در استان ایلام چهار برابر می شود.

حسن بیگی با اشاره به اینکه پروژه سیگنال رسانی به ۱۳ ایستگاه صدا و سیما نیز ۹۸ درصد پیشرفت دارد، افزود: هم اکنون ظرفیت پهنای باند دیتای شرکت زیرساخت به ۴۷ گیگابیت رسیده است.

کد مطلب 3874512

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