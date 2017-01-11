رئیس مجلس مالی: ملت ایران را ملتی مقاوم و با اراده می دانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایساکا سیدیبه" رئیس مجلس جمهوری مالی بعد از ظهر امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدار در خصوص زمینه های گسترش روابط دوجانبه بویژه در حوزه پارلمانی، برگزاری اجلاس آتی بین المجالس اسلامی در کشور مالی و اهمیت شرکت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بنیانگذار این تشکّل، مبارزه با ریشه ها و زمینه های افراط گرایی و تروریسم بویژه ریشه های فرهنگی و اقتصادی آن، لزوم تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به تفصیل گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تاکید بر لزوم اتحاد جهان اسلام در مقابله با خطرات مشترکی که همگان را تهدید می کند، ابراز امیدواری کرد اجلاس آتی بین المجالس اسلامی در این راستا گام بردارد.

رئیس مجلس جمهوری مالی هم در این دیدار با تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: نه تنها شما بلکه همه ما در غم فقدان ایشان عزادار هستیم.

وی افزود: برای ما تحکیم بیش از پیش روابط با جمهوری اسلامی ایران بسیار اهمیت دارد. ما ملت ایران را ملتی مقاوم و با اراده می دانیم که هر آنچه اراده کند را می تواند محقق نماید.