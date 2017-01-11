مشترکان گاز در گیلان به ۹۵۰ هزار انشعاب می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز گیلان، جمشید ظهیری اظهار کرد: در آذر ماه سال جاری ۱۱ هزار و ۶۲۵ مشترک جدید به مشترکان گاز استان اضافه شد.

وی افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است.

ظهیری با اشاره به این موضوع که ۸۰ درصد از این تعداد مشترک با اجرای پروژه های بند «ق» جذب شده اند اظهار کرد: عملیات اشتراک پذیری در ۹۸۱ روستای استان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان بیان کرد: با جذب این تعداد مشترک در آذر ماه، مجموع مشترکان گاز در استان به ۹۴۴ هزار مشترک رسیده است و پیش بینی می شود این میزان تا دهه فجر امسال به ۹۵۰ هزار مشترک افزایش یابد.

ظهیری با اشاره به افزایش تعداد مشترکان گاز در استان و به تبع آن افزایش میزان مصرف، از مردم گیلان خواست با صرفه جویی و استفاده از پوشش مناسب در فصل زمستان امکان بهره مندی پایدار از گاز را برای تمامی مشترکان فراهم سازند.