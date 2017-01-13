کمیسیون مشترک برجام، مشکل را حل نکرد/ قانون ISA پابرجا ماند

فواد ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک برجام اظهار داشت: ایران نسبت به برجام اعتراض دارد. رهبری، رئیس جمهور و مقامات دیگر اعلام کرده اند که برجام توسط آمریکا نقض شده است.

وی افزود: در برجام زمانی که یک کشور اعلام می کند برجام نقض شده است چند کار باید انجام شود. کار اولی که باید انجام شود سه شنبه گذشته صورت گرفت. در حوزه کارشناسی جلسه گذاشته شد و کشوری که اعتراض داشت اعتراض خود را گفت.

ایزدی تصریح کرد: اگر این اعتراض حل نشد قدم بعدی، گذاشتن جلسه در سطح وزرا است. اگر مشکل در سطح وزرا نیز حل نشد قدم بعدی کمیسیون حل اختلاف است که سه عضو دارد. یک عضو آن را ایران معرفی می کند و عضو دوم را طرف مقابل معرفی کرده و یک عضو بی طرف هم وجود خواهد داشت.

این استاد دانشگاه افزود: اگر مشکل آنجا هم حل نشد باید به شورای امنیت سازمان ملل برود. ما الان قدم اول را برداشته ایم و به گزارش رسانه های غربی قدم دوم را قرار نیست برداریم.

ایزدی تصریح کرد: رویترز گزارش داد که زمانی که از آقای عراقچی پرسیدند که شما قدم بعدی را بر می دارید گفته است نه؛ ما اینجا متوقف می شویم.

وی با طرح این سئوال که آیا مشکل ما حل شده است، گفت: کمیسیون مشترک برجام، مشکل را حل نکرد. قانون ایسا پابرجا ماند و تغییر نمی کند، اما آمریکایی ها قول داده اند که ما این قانون را تعلیق می کنیم.

ایزدی تصریح کرد: تیمی که هم اکنون در آمریکا حکومت می کند یک هفته دیگر سر کار است. هم اوباما و هم آقای کری کاخ سفید را تا ۷ روز دیگر ترک می کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آیا می توان به آمریکایی ها و آدمهایی که ۷ روز دیگر بیشتر از حکومتشان باقی نمانده است، اعتماد کرد؟ دوستان وزارت خارجه باید تصمیم بگیرند که می شود اعتماد کرد یا خیر.

این استاد دانشگاه با اشاره به بیانیه پایانی کمیسیون مشترک گفت: عبارت «مورد توجه قرار دادن» کوچکترین چیزی است که می توانستند بگویند.