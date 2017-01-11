۵۰۰ برنامه قرآنی در کانون های مساجد خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نخعی پور بعد از ظهر چهارشنبه در کمیته قرآنی ستاد دهه فجر استان با اشاره به برنامه های قرآنی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان در دهه فجر، اظهار کرد: طی این دهه طرح ختم تلاوت نور در مساجد استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: در پایان این طرح نیز از خادمان طرح تلاوت نور در سطح مساجد تجلیل خواهد شد.

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه مساجد خراسان جنوبی، برگزاری طرح تفسیر سوره فجر در برخی از مساجد استان را از دیگر برنامه های این دهه عنوان کرد و ادامه داد: علاوه براین کارگاه های سبک زندگی در سطح مساجد توسط کانون های فرهنگی و هنری برگزار می شود.

نخعی پور از افتتاح طرح جوانه های نور طی این دهه خبر داد و گفت: این طرح شامل حفظ جزء ۳۰ قرآن برای نونهالان مقطع ابتدایی و پیش دبستانی در دو محله کم برخوردار شهر بیرجند برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به توزیع بیش از ۵۰۰ جلد قرآن در سطح مساجد طی دهه فجر امسال، عنوان داشت: علاوه بر این بالغ بر ۵۰ عدد تابلو طرح تلاوت در مساجد توزیع خواهد شد.

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه مساجد خراسان جنوبی با بیان اینکه این برنامه ها توسط دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد برنامه ریزی شده است، بیان کرد: علاوه بر این برنامه ها طی دهه فجر امسال بیش از ۵۰۰ عنوان برنامه قرآنی در سطح ۶۰۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد استان اجرا می شود.