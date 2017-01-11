وزیر کشور روز پنج شنبه به استان مرکزی می آید/حضور در ۳نشست استانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندار مرکزی، محمود زمانی قمی اظهار داشت: حضور در کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان و نشست ستاد اجتماعی و فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی مشترک با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از برنامه های وزیر کشور و جانشین رئیس جمهور در شورای اجتماعی کشور در سفر به استان مرکزی است.

استاندار مرکزی گفت: حضور در نشست مشترک شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران، دهیاران و کارآفرینان روستایی استان و نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که با حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان برگزار می شود از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر کشور به استان مرکزی است.

زمانی قمی خاطرنشان کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و بازدید از مجتمع حوزوی خاتم الانبیاء نیز از دیگر برنامه های سفر وزیر کشور به استان مرکزی است.