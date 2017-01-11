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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۶

طی پیامی عنوان شد؛

دعوت از مردم برای حضور در آیین بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

دعوت از مردم برای حضور در آیین بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

کرمان - نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کرمان و مجمع نمایندگان استان کرمان طی پیامی مشترک از همه کرمانیان برای حضور در آئین بزرگداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی دعوت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، آیت الله سید یحیی جعفری و علیرضا رزم حسینی و مجمع نمایندگان استان کرمان طی پیامی مشترک از همه کرمانیان گرانقدر و ولایت مدار برای حضور در آئین بزرگداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی دعوت کردند.

متن پیام به شرح ذیل است؛

افول ستاره عمر یک مجاهد واقعی و یک انقلابی ولایت مدار داغی بس سنگین و ناگوار را بر دل ایرانیان و به ویژه کرمانیان نشاند و اشک ماتم را میهمان دیدگان پر مهر و قدرشناس آنها کرد.

فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی بی شک دردی جانکاه برای همه انقلابیون و دلسوزان این نظام است که تا ابد می سوزد و می سوزاند چرا که تکرار چنین اسطوره بزرگی را به دشواری می توان یافت.

اهالی دیار کریمان که این روزها سوگوار و ماتم دیده از داغ فرزند خلف سرزمین خود هستند، در روز شنبه ۲۵ دی ماه سال جاری ساعت سه بعد از ظهر با حضور در آئین ترحیم و یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصلای بزرگ امام علی (ع) ضمن نکوداشت یاد آن مجاهد واقعی، مرهمی بر دل خانواده و فرزندان آن مرحوم خواهند بود.

در این مجال از همه کرمانیان گرانقدر و ولایت مدار برای حضور در این آئین که با حضور خانواده آن مرحوم برگزار خواهد شد، دعوت می شود.

کد مطلب 3874581

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