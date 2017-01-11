دعوت از مردم برای حضور در آیین بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، آیت الله سید یحیی جعفری و علیرضا رزم حسینی و مجمع نمایندگان استان کرمان طی پیامی مشترک از همه کرمانیان گرانقدر و ولایت مدار برای حضور در آئین بزرگداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی دعوت کردند.

متن پیام به شرح ذیل است؛

افول ستاره عمر یک مجاهد واقعی و یک انقلابی ولایت مدار داغی بس سنگین و ناگوار را بر دل ایرانیان و به ویژه کرمانیان نشاند و اشک ماتم را میهمان دیدگان پر مهر و قدرشناس آنها کرد.

فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی بی شک دردی جانکاه برای همه انقلابیون و دلسوزان این نظام است که تا ابد می سوزد و می سوزاند چرا که تکرار چنین اسطوره بزرگی را به دشواری می توان یافت.

اهالی دیار کریمان که این روزها سوگوار و ماتم دیده از داغ فرزند خلف سرزمین خود هستند، در روز شنبه ۲۵ دی ماه سال جاری ساعت سه بعد از ظهر با حضور در آئین ترحیم و یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی در مصلای بزرگ امام علی (ع) ضمن نکوداشت یاد آن مجاهد واقعی، مرهمی بر دل خانواده و فرزندان آن مرحوم خواهند بود.

در این مجال از همه کرمانیان گرانقدر و ولایت مدار برای حضور در این آئین که با حضور خانواده آن مرحوم برگزار خواهد شد، دعوت می شود.