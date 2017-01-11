پیشرفت فیزیکی بیمارستان قرچک ۷۳ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر علیزاده در بازدید از پروژه بیمارستان ۹۴ تختخوابی قرچک و در جلسه با مسئولان منطقه و پیمانکار پروژه، از این پیشرفت کار ابراز خرسندی کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش مکانیکال بیمارستان تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته و عملیات برق رسانی نیز تا ۵۰ درصد پیش رفته است، از جدیت و اهتمام پیمانکار مربوطه قدردانی کرد.

علیزاده بیان کرد: عملیات لوله کشی، کاشی کاری و نمای بیرونی بیمارستان به طور کامل به اتمام رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه نباید از سرعت احداث پروژه کاسته شود، از افتتاح بیمارستان در اردیبهشت ماه خبر داد.

وی همچنین یادآور شد: با توجه به جمعیت بالای شهرستان های جنوب شرق استان تهران، مکانی برای فرود بالگردهای امدادی در محوطه این بیمارستان برای مواقع اورژانس درنظر گرفته شده که این پایگاه که مختص فرود بالگردهای امدادی است به عنوان پایلوت در جنوب شرق استان تهران راه اندازی و تجهیز خواهد شد.

گفتنی است در ادامه جلسه در خصوص جزئیات ادامه روند ساخت بیمارستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.