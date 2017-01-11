  1. استانها
  2. تهران
۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۴

معاون وزیر راه خبر داد:

پیشرفت فیزیکی بیمارستان قرچک ۷۳ درصد است

پیشرفت فیزیکی بیمارستان قرچک ۷۳ درصد است

قرچک-معاون وزیر و رئیس سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی از پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصدی بیمارستان ۹۴ تختخوابی قرچک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر علیزاده در بازدید از پروژه بیمارستان ۹۴ تختخوابی قرچک و در جلسه با مسئولان منطقه و پیمانکار پروژه، از این پیشرفت کار ابراز خرسندی کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش مکانیکال بیمارستان تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته و عملیات برق رسانی نیز تا ۵۰ درصد پیش رفته است، از جدیت و اهتمام پیمانکار مربوطه قدردانی کرد.

علیزاده بیان کرد: عملیات لوله کشی، کاشی کاری و نمای بیرونی بیمارستان به طور کامل به اتمام رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه نباید از سرعت احداث پروژه کاسته شود، از افتتاح بیمارستان در اردیبهشت ماه خبر داد.

وی همچنین یادآور شد: با توجه به جمعیت بالای شهرستان های جنوب شرق استان تهران، مکانی برای فرود بالگردهای امدادی در محوطه این بیمارستان برای مواقع اورژانس درنظر گرفته شده که این پایگاه که مختص فرود بالگردهای امدادی است به عنوان پایلوت در جنوب شرق استان تهران راه اندازی و تجهیز خواهد شد.

گفتنی است در ادامه جلسه در خصوص جزئیات ادامه روند ساخت بیمارستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کد مطلب 3874584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها