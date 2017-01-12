پرسپولیس باید گام اول نیم فصل را محکم بردارد

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خریدهای پرسپولیس در نقل و انتقالات گفت: پرسپولیس در نیم فصل اول روند خوبی داشت امیدوارم این بازیکنان بتوانند زود با سایر نفرات هماهنگ شوند و به روند صعودی تیم کمک کنند تا پرسپولیس در نیم فصل دوم هم موفق عمل کند.

وی افزود: امیدوارم که هم نریمان جهان و هم رفیعی بتوانند هر چه زودتر در پرسپولیس با سایر نفرات هماهنگ شوند و به تیم در راه رسیدن به اهداف بزرگ قهرمانی در لیگ و موفقیت در مسابقات آسیایی کمک کنند.

پیشکسوت باشگاه پرسولیس در رابطه با دیدار سرخپوشان برابر سایپا در هفته شانزدهم لیگ برتر نیز گفت: سایپا با وجود اینکه تیم خوبی است اما نتوانسته امتیازات خوبی را در جدول بگیرد. پرسپولیس هم با توجه به هدفی که دارد باید اولین قدم در نیم فصل دوم را محکم بردارد و امیدواریم در این بازی به پیروزی برسد.