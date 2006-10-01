اردوي تيم ملي دوچرخه سواري ايران در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر اين اردو با حضور 14 ورزشكار دعوت شده با نامهاي فرشيد فارسي نژاد، عليرضا حقي، احد كاظمي، قادر ميزباني، حسين ناطقي، محمود پراش، سيد مصطفي سيد رضايي ، عباس سعيدي تنها، مهدي سهرابي ، عليرضا احمدي ، محمد ابوحيدري، امير زرگري و حسنعلي ورپشتي از روز گذشته در شهر زنجان كار خود را شروع كرد.

بنابراين گزارش اين اردو به سرمربيگري ليندنرآلماني مربيگري مجدي ناصري و سرپرستي فرهاد اسكويي پي گيري خواهد شد. درابتداي اين اردو قادرميزباني و حسين عسگري به دليل شركت در تور بين المللي استراليا دراردو حضور ندارند و در روزهاي آتي به تركيب تيم مي پيوندد.