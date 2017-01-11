۵۰ درصد چاه های آب آمل غیرمجاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد عصر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان آمل با اشاره به اینکه امروزه در تأمین آب زراعی با مشکل مواجه هستیم، افزود: سرانه آب از هشت هزار ۶۰۰ مترمکعب به یک هزار و ۷۰۰ مترمکعب کاهش یافت که در آینده با این کاهش‌ها کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

فرماندار ویژه آمل اظهار داشت: در بسیاری از نقاط این شهرستان آب به‌صورت چشمه می‌جوشید که در حال حاضر خیلی کاهش پیدا کرد.

معاون استاندار مازندران بابیان اینکه بیشتر از ۵۰ درصد حفر چاه در آمل غیرمجاز است گفت: هیچ چاه غیرمجاز را برق‌دار نمی‌کنیم و در آینده نزدیک ساماندهی می‌شوند.

فرماندار ویژه آمل با اشاره به پیشرفت ۲۵ درصدی ساخت سد هراز افزود: سد هراز می‌تواند مشکل آب زراعی و آشامیدنی بیشتر شهرهای میانی استان را برطرف کند که در آینده‌ای نزدیک شاهد عملیات پایانی این سد خواهیم بود.