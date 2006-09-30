اردوي مشترك جودوكاران ايران با كره جنوبي و ژاپن در سئول/حاجي آخوندزاده مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، 7 عضو تيم ملي جودو با هدايت محمدرضا حاج يوسف زاده هفته گذشته براي پشت سرگذاشتن يك اردوي مشترك راهي كره جنوبي شدند. آرش ميراسماعيلي، مسعود حاجي آخوندزاده ، محسن زكريا، علي معلومات، محمد جواد نيك بين، وحيد سرلك و ذكريا مرادي تمرينات خود را در دانشگاه "يونگ اين" كره جنوبي به همراه اعضاي اصلي تيم ملي كره جنوبي آغاز كرده و بعد از پشت سر گذاشتن 2 روز تمرين نفرات اول و دوم تيم ملي ژاپن نيز به اين اردو ملحق شدند.

حاضرين در اين اردو روزانه 3 نوبت تمرين را در دستور كار خود دارند. ابتدا ساعت 6 صبح تمرينات هوازي و دويدن انجام مي شود. سپس در نوبت دوم تمرين بدنسازي با استانداردهاي روز دنيا در رشته رزمي جودو از ساعت 10 الي 12 انجام مي شود و در نوبت سوم، عصرها تمرين تخصصي جودو انجام مي شود كه در اين تمرين از ساعت 16 الي 18 ، 15 مبارزه تمريني انجام مي شود كه تك تك نفرات تيم ملي ايران با وجود داشتن چند حريف قدرتمند و سرشناس كه هر كدام عناوين جهاني و آسيايي را در كارنامه دارند مي توانند ضمن آشنايي با رقباي اصلي به نقاط ضعف خود نيز بيشتر آشنا شوند.

درجريان يكي از همين تمرينات پرفشار كه در بالا رفتن آمادگي ملي پوشان نقش موثري دارد مسعود حاجي آخوندزاده نفر اول وزن 60- كيلوگرم تيم ملي به شدت آسيب ديد كه بعد از پشت سر گذاشتن چند مرحله درماني نزد پزشكان تيم ملي كره جنوبي، ادامه مداوا به بازگشت به تهران موكول شد.

اين تيم شامگاه دوشنبه به تهران باز مي گردد.