بازسازی سوریه باید همزمان با روند مقابله با تروریسم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه، ظهر امروز در بروکسل با خانم هلگا اشمید دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در ادامه رایزنی های قبلی ایران و اتحادیه اروپا در خصوص تحولات منطقه، از جمله بحران سوریه، صورت گرفت، طرفین بر ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه و سایر بحران های منطقه تاکید کردند.

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به نقش سازنده ایران در منطقه و بحران سوریه بر همکاری و رایزنی های بیشتر طرفین تاکید کرد.

خانم اشمید افزود: هدف ما از گفتگو با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر کلیدی در بحران سوریه آن است که با همفکری این کشور، به زمینه هایی که می تواند به پایان بحران سوریه از طریق آتش بس و طرح های بازسازی در این کشور کمک کند، دست یابیم. این طرح ها می تواند با همکاری سازمان ملل و دیگر بازیگران به این بحران طولانی پایان دهد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر این باور بوده است که بحران های منطقه و از جمله بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و کشورهای ذی نفوذ در بحران سوریه باید نقش حمایتی و تسهیل گر خود را ایفاء نمایند و تعیین سرنوشت آینده این کشور را به مردم سوریه محول نمایند به نحوی که وحدت و تمامیت ارضی سوریه و حاکمیت ملی یکپارچه این کشور بدور از هر گونه مداخله خارجی حفظ شود.

وی با اشاره به ابعاد سیاسی، امنیتی و انسانی بحران سوریه اظهار داشت: ضرورت دارد کمک های بشردوستانه و بازسازی این کشور بدون هرگونه پیش شرط و به صورت فراگیر و همه جانبه و بطور همزمان با روند مقابله با تروریسم و راه حل سیاسی برخاسته از یک گفتگوی سوری - سوری همراه باشد.