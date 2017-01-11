واگذاری ۲ مجتمع پرورش ماهی لرستان به بخش خصوصی تا پایان امسال

کیارش بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در حوزه شیلات لرستان اظهار داشت: در این راستا سه پروژه پرورش ماهی در قفس، واگذاری پروژه ها از طریق ماده ۲۷ و طرح های پرورش ماهی در حاشیه رودخانه سیمره در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تعهد ما در زمینه پرورش ماهی در قفس حدود هزار تن بوده است عنوان کرد: این میزان طی شش ماه نخست امسال عملیاتی شده است.

مدیر کل شیلات لرستان همچنین با اشاره به واگذاری پروژه های حوزه شیلات استان به بخش خصوصی تصریح کرد: در این راستا مجتمع «دو آب» شهرستان الشتر تا پایان دی ماه به بخش خصوصی واگذار می شود.

بیرانوند همچنین از واگذاری مجتمع پرورش ماهی شهرستان دورود به بخش خصوصی خبر داد و بیان داشت: همچنین پروژه پرورش ماهی حاشیه رودخانه سیمره نیز تا پایان امسال عملیاتی می شود.

وی یادآور شد: دو مجتمع پرورش ماهی الشتر و دورود تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار می شوند.