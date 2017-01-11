فساد اداری باعث محدود شدن خدمات رسانی به شهروندان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید لطف الله هاشمی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: به استاندار پیشنهاد دادم تا سخنرانی هایی را در شورای اداری در خصوص تخلفات و فساد اداری به عنوان یکی از معضلات و چالش های اصلی و آسیب های وارده به نظام اداری داشته باشیم.

وی افزود: نظام اداری سالم و عاری از فساد باعث می شود تا هر سازمانی به اهداف و برنامه ریزی های خود دست پیدا کند.

مشاور استاندار خوزستان گفت: سازمان شفافیت بین الملل عملکرد سازمان ها را بررسی و ایران در بین ۱۶۷ کشور رتبه ۱۳۱ را داشته است. بر اساس مطالعات انجام شده، علل فساد اداری بخشی فرهنگی و برخی دیگر نیز مدیریتی است. عدم پایبندی به آموزه ها اخلاقی و دینی، جهل به قانون و مقررات از جمله عوامل فرهنگی ایجاد فساد اداری است.

مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان اظهار کرد: غلبه روابط خویشاوندی و قومیتی یکی دیگر از علت های فرهنگی زمینه ساز فساد اداری است که در سازمان های ما نیز مشاهده می شود. بخش عمده ای از تخلفات و فساد اداری به لحاظ ساختاری (اداری ـ مدیریتی) و از همه مهمتر گستردگی حیطه دولت، تمرکزگرایی، شیوه های سنتی، عدم شفافیت و پاسخگویی، ناکارآمدی واحدهای بازرسی و نظارت، محدودیت های فعالیت های مطبوعاتی و سمن ها نیز از دیگر علت های زمینه ساز بروز تخلفات اداری و فساد اداری است.

هاشمی توضیح داد: وجود فساد اداری باعث محدود شدن قدرت خدمات رسانی به شهروندان و افزایش هزینه های دولت می شود. الکترونیکی کردن خدمات و اطلاعات باعث کاهش فساد اداری و دسترسی آزاد اطلاعات در تمامی ساعات را برای شهروندان فراهم می کند. تقویت واحدهای بازرسی و نظارت نیز از دیگر پیشنهادات برای کاهش فساد اداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، امید حلالی یکی از اهالی با سابقه مطبوعات خوزستان نیز در این جلسه به عنوان عضوی از جامعه رسانه این استان به بیان مشکلات و معضلات موجود پرداخته و خواستار حل آن شد.